Bärbel Kraemer

Bad Belzig "Im März soll das Reißiger-Haus feierlich eröffnet werden. An Theas Geburtstag", verrät Ingrid Mundil und öffnet die Tür zum wohl bekanntesten Haus Bad Belzigs.

In diesem Augenblick sagt die Vorstandsvorsitzende der Reißigerstiftung: "Die Bauarbeiten sind beendet". Sie bittet einzutreten und führt durch das Haus, welches in den vergangenen Monaten eine Sanierung erfuhr.

Doch zurück zu "Reißiger" und "Thea" - zwei Namen, die weit über die Stadtgrenzen hinaus untrennbar mit dem alten Fachwerkhaus neben der St. Marienkirche verbunden sind. Am 31. Januar des Jahres 1798 erblickte Carl Gottlieb Reißiger dort das Licht der Welt. Sein Vater, der damals als Kantor in der Stadt wirkte, hatte ihn zum Theologen bestimmt und 1811 auf die Thomasschule nach Leipzig geschickt. Dort zeichnete sich der Junge schon bald durch seine Musikalität aus, so dass sich eine - heute würde man sagen musikalische Karriere - andeutete. Mit der Berufung zum Königlichen Kapellmeister am Dresdener Hof erreichte diese 1826 ihren Höhepunkt. Der in Belzig geborene Carl Gottlieb Reißiger war amtlicher Nachfolger von Carl Maria von Weber geworden. Er starb am 7. November 1859. Sein künstlerisches Erbe geriet in Vergessenheit und wurde über ein Jahrhundert später zum Lebensinhalt von Thea Labes.

Am 21. März 1937 in Stralsund geboren, kam sie als junge Frau 1957 nach erfolgreich abgeschlossenem Kirchenmusikstudium in Greifswald und Dresden nach Belzig. Auf Anregung des damaligen Superintendenten Günter Krolzig begann die junge Kantorin sich mit den Werken jenes Musikers zu befassen, dessen Geburtshaus ihr zuhause geworden war. In mühevoller Arbeit schrieb sie beispielsweise die auf Mikrofilmen archivierten Originalpartituren des Komponisten ab, brachte sie zum Druck und die Werke zur Aufführung.

Dafür wurde Thea Labes 2007 die Ehrenbürgerschaft der Stadt verliehen. Bereits 2003 hatte sie die Reißiger Gesellschaft gegründet. 2007 richtete sie zusätzlich die Reißiger Stiftung ein, damit der musikalische Schatz, den Carl Gottlieb Reißiger hinterlassen hatte, nie wieder vergessen und weithin bekannt gemacht wird. Am 13. Oktober 2011 starb Thea Labes. Die Reißiger Gesellschaft und die gleichnamige Stiftung bewahren heute sein und ihr Erbe.

Seit 2018 ist die Stiftung Eigentümerin des Fachwerkhauses in Nachbarschaft der Marienkirche. Mit dem Kauf des Hauses war ein Meilenstein auf dem Weg zum Satzungsziel, an Reißigers Geburtsort eine Gedenkstätte einzurichten, bewältigt worden.

Jetzt, wo die Sanierung des Hauses abgeschlossen ist, geht es an die Einrichtung der Gedenkstätte im Erdgeschoss. Doch soll dort nicht nur Carl Gottlieb Reißiger und Thea Labes erinnert werden, sondern auch an Albert Baur (1803 bis 1886).

"Das freut mich besonders", so der Lütter Klaus Pomp, der seit Jahren dessen Erbe pflegt. Baur war 1836 als Diakon nach Belzig gekommen und nahm Wohnung im Reißiger-Haus. Dass auch er eine besondere Beziehung zur Musik hatte, ist kaum bekannt. Zumeist wird Baurs Name - er gründete den ersten Sportverein der Stadt - nur in Verbindung mit dem Sport genannt. "Dabei war er auch ein begnadeter Zeichner und Musiker, der eine enge Freundschaft mit Felix Mendelssohn-Bartholdy pflegte", erklärt Pomp.

Der Eröffnung des Hauses als Gedenkstätte im März kommenden Jahres darf damit schon jetzt entgegengefiebert werden.