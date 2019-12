Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) An der Montessori-Schule in Neuruppin sind seit Ende November innerhalb von zwei Wochen sechs Fälle von Windpocken bekannt geworden. Darüber informierte der Landkreis. Der Schulträger, die Wittenberger integrative Bildungsstätten GmbH (IBiS), bestätigt den Ausbruch der Krankheit.

Da seit 2013 eine gesetzliche Meldepflicht für die hoch ansteckende Krankheit, die per Tröpfcheninfektion übertragen wird, existiert, wurde auch das Ministerium informiert. Zudem wurden Vorsichtsmaßnahmen zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung in Absprache mit der Schulleitung eingeleitet.

Am Montag wurde bereits ein Teil der insgesamt 240 Schüler für diesen Tag vom Unterricht befreit. Ab Dienstag dürfen Schüler der Grund- und Oberschule die Montessori-Schule nicht besuchen und am Unterricht teilnehmen, wenn sie ihren Impfschutz beziehungsweise den Antikörperschutz, durch eine überstandene Windpockenerkrankung, über eine ärztliche Bestätigung nicht nachweisen können. "Dies wird durch Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes kontrolliert", erklärt Kreissprecher Alexander von Uleniecki. Die Eltern sind über die Vorgehensweise informiert worden. "Sollten Kinder keine Immunität nachweisen können, dürfen diese aufgrund der 16-tägigen Inkubationszeit bis zu den Weihnachtsferien die Schule nicht besuchen."

Seit 2004 gibt es zur Prophylaxe eine Impfung gegen die Krankheit, an der bis dahin vor allem im Frühjahr und Winter rund 750 000 Kinder jährlich in Deutschland erkrankten. Nach einer Windpockenerkrankung gibt es einen lebenslangen Schutz, der sich in einem positiven Antikörpernachweis zeigt. Windpocken sind nicht immer harmlos, sondern können schwerwiegende Komplikationen nach sich ziehen. Bei Erwachsenen, besonders bei Schwangeren und sogenannten Risikopersonen wie Krebskranken oder Aids-Patienten können Windpocken mit einer Hirnhaut-, Leber- oder Lungenentzündung einher gehen oder es kann eine Gürtelrose auftreten.