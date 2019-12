Zurück in der Region: Noch gibt es keinen Nachweis über eine Wiederansiedlung von Wölfen in der Uckermark. Dieses Foto des Raubtieres stammt aus dem Wildpark Schorfheide in Groß Schönebeck. © Foto: Oliver Voigt

Katharina Schmidt

Schwedt (MOZ) Seit Dezember liegen die aktuellen Wolfszahlen für die Beobachtungsperiode zwischen 2018 und 2019 vor. Von den insgesamt 105 gezählten Wolfsrudeln in Deutschland ist das Land Brandenburg nach wie vor Spitzenreiter: 41 Rudel wurden in den Märkischen Wäldern gezählt. Im Norden Brandenburgs herrscht allerdings gähnende Leere. Laut der Karte, welche die Dokumentations- und Beratungsstelle des Wolfes (DBBW) im Internet zur Verfügung stellt, lebt das nächstgelegene, offiziell bestätigte Rudel in der Barnimer Schorfheide. Jetzt allerdings deuten Indizien darauf hin, dass Isegrim sich inkognito bereits in der Uckermark herumtreiben könnte.

Noch gibt es keinen Nachweis

Jörg Kabelitz, Revierleiter des Grenzhaus-Forstes bei Schwedt, ist schon zweimal ein Tier in die Fotofalle gelaufen, das dem Wolf verdächtig ähnlich sieht. Die Wolfsbeauftragte des Landes Brandenburgs Carina Vogel bewertet die Bilder wie folgt: "Auf beiden Aufnahmen ist wahrscheinlich ein Wolf zu sehen. Es lässt sich jedoch nicht hundertprozentig ausschließen, dass es sich bei den Aufnahmen um einen Wolfshund handelt." Allerdings sei unwahrscheinlich, räumt Vogel ein, dass ein einsamer Wolfshund nachts von der Wildkamera erwischt werde. Edgar Wendt, Wolfsexperte des Nationalparks Unteres Odertal und sein Kollege kommen nach Sichtung der Bilder zu einem ähnlichen Schluss.

Wendt selbst hat schon aus dem Auto heraus einen Wolf aus dem Wald lugen sehen. Beim zweiten Hingucken war dieser allerdings wieder verschwunden. Ihm wurden schon von Privatpersonen Sichtungen gemeldet oder Handyfotos und Videos von vermeintlichen Wölfen zugesandt, die jedoch noch zu unscharf waren. "Für die eindeutige Feststellung benötigen wir Bilderserien oder ein Foto mit guter Auflösung von der Seitenansicht des Tieres", so der Wolfsexperte. DNA-Spuren in Form von Exkrementen mit Haaren darin können hilfreich sein, jedoch ist die Fehlerquote ebenfalls hoch. Wenn der Hofhund etwa Wildschweinfelle zu fressen bekommt, dann sind die Hinterlassenschaften optisch leicht zu verwechseln.

Auch die uckermärkischen Viehbauern spüren, dass in den Wäldern etwas zu lauern scheint. Friedhelm Rogasch vom Bauernverband der Uckermark teilte mit, dass ihm Schäfer von vereinzelten Tieren berichtet haben, die plötzlich aus ihrer Herde verschwunden waren. Aus diesem Grund hätten einige Hirten schon auf sicherere Gatterzäune aufgerüstet, um ihr Vieh vor dem tierischen Jäger zu schützen.Wahrscheinlich wandelt das hundeartige Raubtier längst unter uns, und wenn es nur auf Durchreise ist. "Es könnte jedoch sein, dass sich hier ein Einzelwolf aufhält, der noch auf den richtigen Partner wartet", vermutet Wendt. Wer weiß, was das nächste Monitoring-Jahr aufzeigen wird.

Beobachtungen von Wölfen oder verdächtigen Kotspuren mit Haaren darin können an den Nationalpark Unteres Odertal unter Tel. 03332 26770 binnen zwölf Stunden gemeldet werden. Fotos oder Videos per E-Mail an: nationalpark-unteres-odertal@nlpvuo.brandenburg.de.