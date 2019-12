Th. Messerschmidt

Wust (BRAWO) Der kulturWust e.V. heißt Künstler und deren Werke aus Brandenburg an der Havel im Ortsteil Wust willkommen und zur Ausstellungseröffnung gern eine große Besucherschar am 13. Dezember. An jenem Freitag wird um 17 Uhr erstmals in der Wuster Kirche gezeigt, was sich Talente in der Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie "Sonnensegel" zum Thema Theodor Fontane haben einfallen lassen. Der Dichter und populäre Chronist Brandenburger Kultur und Geschichte wird zwar landauf und landab schon das ganze Jahr gefeiert, indes sein 200. Geburtstag tatsächlich aber noch bevorsteht: am 30. Dezember. Zeitgemäß ist somit in doppelter Hinsicht, was "Sonnensegel" und kulturWust e.V. ab Mitte Dezember darbieten. Fontanes Jubiläum hatten TeilnehmerInnen verschiedener "Sonnensegel"- Kurse zum Anlass genommen, sich dem Werk Theodor Fontanes künstlerisch zu nähern. Die Seniorengruppe der Kunstschule schuf zum Gedicht "Havelland" Kaltnadel-Illustrationen, die in Leporello-Technik gefaltet und in einem Sammelschuber vereint wurden. Im Rahmen einer Kooperation mit dem "von Saldern-Gymnasium Europaschule" in Brandenburg a. d. Havel entstanden mehrfarbige Linolschnitt-Illustrationen zu Fontane-Texten, die den Schülerinnen und Schülern im Schulalltag begegneten. Die Grafiken wurden im Gutenberg-Druckladen des "Sonnensegel e.V." gedruckt und in einem originalgrafischen Kunstkalender zusammengefasst. Kalender und Leporello-Mappe sind käuflich erwerbbar; die musikalische Umrahmung der Ausstellungseröffnung in Wust übernimmt Michelle Köhn.