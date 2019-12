MOZ

Linum Mit einem offenbar gefälschten 200-Euro-Schein versuchten zwei Unbekannte am Sonnabend, eine Flasche Saft in einem Geschäft in Linum zu kaufen.

Die Mitarbeiterin in dem Laden erkannte die Blüte und weigerte sich, diese anzunehmen. Die Frauen ließen den Schein zurück und verließen das Geschäft. Das Falschgeld wurde sichergestellt. Die Polizei konnte die beiden Unbekannten aber nicht mehr finden. Sie sollen etwa 25 und 45 Jahre alt gewesen sein. Nur die Jüngere habe gebrochen Englisch gesprochen. Die Kriminalpolizei ermittelt.