Matthias Henke

Neuglobsow (MOZ) Nachdem das Café "Glasklar" im Neuglobsower Stechlinsee-Center im ersten Jahr seines Bestehens nur eine halbe Saison mitnehmen konnte, ging es 2019 in die Vollen.

"Es lief gut für uns, natürlich war viel zu tun, aber wir hatten viele nette Kunden und außerdem ein super Wetter", sagt Susanne Ludwig. Da es nun in der kalten Jahreszeit vergleichsweise ruhig zugeht, wolle sie diese Ruhe nutzen, um Energie für neue Dinge, sprich Veränderungen zu tanken. Und davon gab und gibt es einige, wie Susanne Ludwig und Leo Tiede wissen lassen, als sie über das Geschäft sprechen.

So ist Susanne Ludwig nunmehr Geschäftsführerin des Cafés, das ursprünglich mit dem Inhaber des Altglobsower Biohofes "Kepos", Frank Rumpe, als Chef an den Start ging, und als Partner die Macher der "Drei Jahreszeiten"-Manufaktur – neben Ludwig und Tiede noch Phil Hartmann – als Partner mitwirkten. Rumpe lege seinen Schwerpunkt wieder auf den Biohof, so Ludwig, die außerdem gemeinsam mit Tiede aus den "Drei Jahreszeiten" ausgestiegen ist und die Anteile an Phil Hartmann verkauft hat. "Jeder hat seinen eigenen Bereich, aber wir arbeiten weiter zusammen", stellt die neue Chefin klar.

Im Café haben außerdem eine Reihe neuer Regale Einzug gehalten, die auch schon mit Produkten gefüllt wurden: Brot, Butter, Milch, frisches Obst und Gemüse – Waren des täglichen Bedarfs. Die Zusammenarbeit mit regionalen Erzeugern sei ausgeweitet worden. Ludwig und Tiede warten zudem nicht auf Kundschaft, sie haben auch so genug zu tun. Etwa mit dem Backen von Kuchen oder – seit Dezember – mit der Herstellung von Sirupen und Marmeladen. "Wenn es ruhig ist, kann man auch nebenbei produzieren, sagt Tiede. Und wenn etwa Äpfel keine Abnehmer finden, werden sie flugs weiterverarbeitet. Abfall vermeiden, wo immer es geht, lautet das Motto.

Susanne Ludwig hofft nun, durch die neuen Angebote das Café auch in den Wintermonaten offenhalten zu können. Anfang des Jahres war es im Januar und Februar noch geschlossen.

Auch im Internet wird über das Café informiert: cafeglasklar.de