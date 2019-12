Louisa Theresa Braun

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ehrenamtliches Engagement ist ein wesentliches Element von Solidarität und humanitärer Verantwortung in der heutigen Gesellschaft. Viele Bereiche des öffentlichen Lebens würden ohne freiwillige Helferinnen und Helfer kaum noch funktionieren.

Dies will der Stadtbote entsprechend würdigen: Auf unserem roten Sessel nehmen jeden Monat Frankfurterinnen und Frankfurter Platz, die sich ehrenamtlich engagieren oder auf andere Weise etwas Besonderes vollbracht haben.

Den besten, beliebtesten oder beeindruckensten Oderstädter wollen wir als Frankfurter des Jahres 2019 auszeichnen. Sie können online abstimmen, eine E-Mail an frankfurt-red@moz.de schreiben oder per Post abstimmen und an Frankfurter Stadtbote, Paul-Feldner-Straße 13, 15230 Frankfurt schreiben.

Bis einschließlich Sonntag, 15. Dezember 2019, können für diese Frankfurter abgestimmt werden:

Anette Janzon, Wahlhelferin

Seit 20 Jahren ist Anette Janzon Wahlhelferin in Frankfurt (Oder). Egal ob Bundestags-, Oberbürgermeister- oder wie 2019 Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen: Die 44-jährige Juristin öffnet die Wahllokale, leitet die Stimmabgabe, zählt die Stimmen bis tief in die Nacht und meldet schließlich das Wahlergebnis. Sie mag an dem Ehrenamt, dass sie viele Leute kennenlernt und sich gleichzeitig für ihre Stadt engagiert.

Joachim Kratz, Helfer von Rheuma-Patienten

Als Physiotherapeut Joachim Kratz in Rente geht, kommt Ausruhen für ihn nicht in Frage. Stattdessen hilft er seit 25 Jahren an Rheuma erkrankten Menschen. Jede Woche betreut er vier Gruppen einer Rheuma-Selbsthilfe-Gruppe bei der Wassergymnastik. Dabei steht er nicht nur am Beckenrand, sondern zeigt ihnen Übungen im Wasser. "Der Kontakt mit den Menschen ist etwas Wunderbares", sagt er.

Cordula Kusnick, Turnverein-Leiterin

Cordula Kusnick hat sich der sportlichen Ausbildung von Kindern verschrieben. Beim Turn- und Sportverein Klingetal macht sie als Geschäftsführerin und Übungsleiterin Training und Wettkämpfe für Kinder, Verwaltungsarbeiten sowie eigene Wettkämpfe und Weiterbildungen. In der Altersklasse 55 ist Kusnick amtierende deutsche Vizemeisterin. Im Nachwuchszentrum des TuS Klingetal, der 450 Mitglieder hat, wurde auch schon das ein oder andere Turntalent gefunden.

Hans-Jörg Laurisch, Chef der Fanfarengarde

Die Frankfurter Fanfarengarde ist Hans-Jörg Laurischs Leidenschaft. Seit 1979 ist er ihr Leiter, damals war er gerade mal 20 Jahre alt und krempelte die Ausbildung der Mitglieder erst einmal um. Sie spielten damals nämlich nur nach Gehör, nicht nach Noten. Inzwischen ist die Garde einer der größten Kulturvereine der Stadt. Nächstes Ziel ist ein Erfolg beim deutschen Orchester-Wettbewerb. Und nach wie vor natürlich die musikalische Bildung von Kindern.

Brigitte Lipfert, Programmgestalterin des CCB

Im November ging sie wieder los, die Faschings-Saison, in Booßen diesmal unter dem Motto: "Film und Fernseh’n ist doch klar, vom CCB her kommt der Star." Brigitte Lipfert steht selbst nicht auf der Bühne, hat beim Carnevals-Club Booßen aber einen der wichtigsten Jobs im Hintergrund: Seit 20 Jahren ist sie Programmgestalterin, das heißt, sie führt die Regie bei Sketchen, Tänzen und Kinderfasching.

Sami Nazari, Flüchtlingshelfer

Der 25-jährige Erzieher arbeitet nicht nur in einem Wohnheim für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge – er ist selbst 2015 aus Afghanistan nach Deutschland geflohen. Schon in seiner Heimat in Kabul setzte Nazari sich kritisch mit dem Islam auseinander und war in der Gruppe "Afghanische Humanisten" aktiv. Dafür wurde er verfolgt und bedroht. Hier in Deutschland gilt er als Flüchtling mit Vorzeigeintegration, hat als erster Frankfurter mit Fluchthintergrund seine Ausbildung abgeschlossen und war dank seiner guten Deutschkenntnisse auch schon als Wowi-Lotse und -dolmetscher sowie bei der Bürgerbühne aktiv.

Heiderose Päch, Brückenplatz-Helferin

Zum multikulturellen Zentrum "Brückenplatz" kam Heiderose Päch eigentlich, weil sie Sozialstunden leisten musste. Nachdem sie die abgearbeitet hatte, ist sie trotzdem geblieben und seit drei Jahren engagiert für den Treffpunkt in der alten Turnhalle. Hier kommen Menschen jeglicher Herkunft zusammen. Päch bringt sich mit ihrer Leidenschaft für Handwerk und Basteln ein – und hat hier viele Freunde gefunden.

Erik Rohrbach, Autor und Linke-Politiker

Im September wurde Erik Rohrbach bereits zu Brandenburgs Ehrenamtler des Monats gekürt. Der Autor von 47 Miniaturbüchern engagiert sich als ehrenamtlicher Lektor und hat schon viele Menschen zum Schreiben animiert. In seinen Büchern bringt der Vertreter von Versicherungen und Finanzdienstleistungen Gespräche, Reiseerlebnisse und Alltagserfahrungen aus dem Frankfurt der Nachwendezeit zu Papier. Das jüngste widmete er seinen fünf Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit als Linke-Stadtverordneter. Nur um wenige Stimmen verpasste er im Mai die Wiederwahl. Rohrbach ist linksromantischer Idealist und "von der Idee eines sozialistischen Landes nach wie vor überzeugt. Ein zweiter Versuch kann nur besser werden". Zu DDR-Zeiten saß er jahrelang für die SED in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung, nach der Wende trat er der PDS bei, aus der später die Linke wurde, und engagierte sich im Parteivorstand. Als Stadtverordneter machte Rohrbach sich vor allem für die Kultur der Stadt stark.

Roland Totzauer, Fahrradtourleiter

Es gibt kaum einen Fahrradweg an der Oder den Roland Totzauer nicht kennt. Über 6000 Kilometer fahre er jedes Jahr – sehr oft in Gesellschaft. Einmal im Monat, während der Sommerzeit, organisiert er eine kostenlose Fahrradtour für andere Radliebhaber. 70 Stück waren es in diesem Jahr. Oft sind über 20 Radfahrende mit ihm unterwegs, meist Ruheständler. Für die Touren nimmt Totzauer bewusst kein Geld. Es gehe bei den Fahrten um Gemeinschaft, Gesundheit und um Heimatkunde. In den Wintermonaten organisiert er nun Wandertouren links und rechts der Oder. Die Routen zum Nachradeln oder -wandern stellt er schließlich auf seiner Internetseite zur Verfügung.

Lena Wolfert, AStA-Referentin

Die 21-jährige Kulturwissenschaftsstudentin der Viadrina ist seit diesem Jahr im AStA, der Studierendenvertretung, als Referentin für Gleichstellung und Soziales aktiv. Das heißt, sie kümmert sich für ihre Kommilitonen, um Studienfinanzierung, Stipendien und Zuschüsse zum Semesterticket und organisiert Veranstaltungen wie zum Beispiel das "festival contre le racisme" mit. Außerdem ist Wolfert in der feministischen Hochschulgruppe "Via Sorority" aktiv und arbeitet für das "Netzwerk Demokratie und Courage" als Viadrina-Botschafterin für Demokratiebildung an Schulen. An ihrem Engagement gefällt ihr am besten, dass sie Menschen zum Denken und zum Diskutieren anregen kann.

Maik Zehm, Bienenretter

Das Bienensterben als reale Bedrohung der Artenvielfalt ist in aller Munde. Vor sieben Jahren beschloss Hobby-Imker Maik Zehm etwas dagegen zu tun, sein Wissen über Bienenhaltung an andere weiterzugeben und gründete den Verein "Bienenfreunde Frankfurt". "Je weniger Imker es gibt, desto weniger Bienen", sagt er. An der Volkshochschule gibt er seitdem Imker-Seminare, die fast immer ausgebucht sind.