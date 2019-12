Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vietnam 1969. Captain Willard ist der Mann für besondere Einsätze. Hinter feindlichen Linien, im Verborgenen, normal ist anders. Doch dieser Auftrag toppt alles. In geheimer Mission soll der Militärpolizist bis zur kambodschanischen Grenze den Fluss hinauffahren und Colonel Kurtz aufspüren und eliminieren. Der hat dort ganz offensichtlich einen Staat im Staate gegründet und den Krieg gegen den Vietcong für beendet erklärt. Noch schlimmer, der Abtrünnige sendet über Funk Botschaften an den Rest der Truppe, was die Militärführung als wenig hilfreich einschätzt. Willard wird die Crew eines kleinen Patrouillenbootes zugeteilt, die allerdings nicht weiß, wie der Auftrag lautet. Und auch der Captain wird auf der Fahrt ein ums andere Mal überrascht. Denn der Wahnsinn des Krieges kennt offensichtlich keine Grenzen mehr.

Er hat es wieder getan. In schöner Regelmäßigkeit nimmt sich Francis Ford Coppola "Apocalypse Now" vor und schneidet an seinem Klassiker herum. Nicht selten ist ein Systemwechsel bei den Formaten im Heimkino zumindest zeitnah zu verzeichnen. So auch jetzt. Denn der finale Schnitt ist nun auch als 4K-UHD zu bekommen. Der Regiemeister hat wieder etwas Material herausgenommen und so die Laufzeit auf knapp drei Stunden begrenzt. Ohne jetzt im Detail die Varianten vergleichen zu wollen, "Final Cut" schaut sich gefühlt deutlich flüssiger weg. Die ersten zwei Stunden vergehen fast wie Flug. Ohne lange Vorrede wird der Zuschauer mitten hinein geworfen in den Wahnsinn, der sich seinerzeit in Vietnam abgespielt hat. Ausführlich führt das die Surfer-Geschichte vor Augen. Hier bewegt sich Coppola schon nah an der Satire. Diese Szenen sind es, die den Streifen zu einem der besten, wenn nicht gar zum besten Anti-Kriegs-Film machen. Erst im Schlussdrittel, sicher auch des dann mehr gemächlichen Handlungsfortganges geschuldet und der Tatsache, dass man schon zwei Stunden hinter sich hat, wird’s mitunter etwas zäher - aber nicht weniger skurriler.

Doch Coppola hat nicht nur in den Schnitt investiert. Sein Meisterwerk wurde auch technisch von Grund auf überarbeitet. Die Original-Negative gereinigt und 4K eingescannt, der Ton neu abgemischt. Der Regisseur lobte sein Werk bereits als das Beste, was in Sachen Bild und Ton zu erleben ist, im Vergleich zum Original. Und tatsächlich ist es erstaunlich, wie toll eine 40 Jahre alte Produktion aussehen kann. Ja, es gibt noch Filmkorn und in der Totalen, bei in die Ferne gerichteten Einstellungen, gesellt es sich zu leichten Unschärfen. Aber alles näher dran bis hin zu den Schweißtropfen auf der Stirn ist nicht nur farblich unheimlich authentisch, sondern auch in Sachen Schärfe. Es fehlt vielleicht ein wenig an der Tiefenstruktur nativer 4K-Produktionen, aber sonst... Der Ton macht es gar noch einen Tick besser. Dank Dolby Atmos auch in der deutschen Fassung wird buchstäblich Rundumerlebnis geboten. Dabei hat man nie den Eindruck, dass es sich um eine künstliche Aufarbeitung eines originären Stereo-Tones handelt, wie etwa virtuelle Soundsysteme das tun. Und da es sich um einen Kriegsfilm handelt, gibt es reichlich Gelegenheit, die vielen Effekte zu erleben. In der Summe: Handlung, Bild, Ton ist der "Final Cut" auf 4K UHD zu einem inhaltlich und nun auch technisch zeitlosen Dokument geworden, spannend, aberwitzig, bestechend gut in der Umsetzung. Jetzt mehr denn je ein Meisterwerk.

Genre: Action; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 183 Minuten; Verleih: studiocanal; Regie: Francis Ford Coppola; Robert Duvall, Martin Sheen, Dennis Hopper; USA 1979