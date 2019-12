Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Die großen Knaller-Geschichten, grandiose Abenteuer, Happy End garniert mit viel Geld – das können sie nicht bieten. Bewegende menschliche Momente aber, ohne den Lockruf klingender Münze, bewirken sie allemal: Ehrenamtler. Alljährlich am 5. Dezember ist ihr Tag. Bundesweit werden sie gewürdigt. Fürstenbergs Ehrenamtler wurden an diesem Tag in der Alten Bornmühle ausgezeichnet. Bürgermeister Robert Philipp (parteilos), die Vorsitzende des Parlamentes, Ilona Friedrich (CDU) und der Ortsvorsteher in Himmelpfort, Lutz Wilke, gratulierten herzlich. Philipp selbst lenkte einleitend das Augenmerk auf all die, die nicht im Rampenlicht stehen, aber uneigennützig handeln. Da gebe es beispielsweise junge Fußballer, die als Amateur ehrgeizig in Richtung Profikarriere unterwegs sind. Ohne den Platzwart und andere ehrenamtliche Helfer im Verein hätten sie aber keine Perspektive. So gebe es in allen Bereichen Menschen, die Dinge tun, damit das Leben funktioniert.

Kerstin von Iven

Seit Jahr und Tag macht sich Kerstin von Iven nicht nur in ihrem Heimatort Barsdorf verdient um das kirchliche Gemeindeleben. Vor allem aber Feste und Feiern wie etwa das Martinsfest sorgen dank ihrer Unterstützung für Zusammenhalt – auch im Sinne von Veronika Kleßny, früherer Ortschefin, und Sylvio Herbig, seit Mai 2019 als Ortsvorsteher aktiv.

Monika Neubauer

Welche eine spannende Biografie: Geboren ist Monika Neubauer im New Yorker Stadtteil Bronx. Der Kunst, vor allem der Musik hat sie sich von jeher verschrieben. Nicht erst, seitdem sie in Himmelpfort beheimatet ist und das Restaurant Frosch und Fisch führt. Neubauer begleitet ehrenamtlich die Havellerchen, den Himmelpforter und Bredereicher Chor, in künstlerische Höhen. Viele Auftritte, auch in der Weihnachtszeit, zeugen von der Qualität des Chores – dank Chorleiterin Monika Neubauer.

Sylvia Flamm

Als Schiedsperson ist sie in einer Gemeinde wie Fürstenberg unverzichtbar, so Robert Philipp, der ihre ausgleichende Art würdigte. "Dank ihr benötigen wir viel weniger Rettungsdienst-Einsätze", meinte er schmunzelnd.

Ursula Mante

Als einer der Aktivposten der Bürgerinitiative (BI) "B 96 – raus" gebühre Mante großes Lob, betonte der Bürgermeister. Sie gestalte erfolgreich den Internetauftritt der BI. Das Wirken der BI sei außerordentlich wichtig.

Joachim Schock

Für die Leitung des Yachtklubs brauche es Fingerspitzengefühl und Geduld, betonte Philipp in seiner Laudatio. Einige Vereinsmitglieder lebten in Berlin, dann das Thema Nachwuchsförderung. Dicke Bretter seien mitunter zu bohren, und dafür gebühre Schock viel Lob.

Christiane Sailer

Sie macht sich laut Philipp verdient darum, die Kinder der Feuerwehrleute zu betreuen, die des Nachts zu Einsätzen gerufen werden. Immer sei sie zur Stelle und könne die Wehr ausrücken.

Brigitte Conradi

Dank ihr sei es möglich, im Sommer die Stadtkirche für Besucher zu öffnen – immer sei Conradi zur Stelle. So unterstütze sie auch die Bemühungen der Kommune, Gästen das Wahrzeichen der Stadt zu präsentieren. Immerhin wurden in diesem Jahr in der offenen Kirche mehr als 10 000 Besucher gezählt.

Thomas Eckert

Der Fürstenberger Bäcker steuerte auch am vergangenen Wochenende den langen Adventsstollen bei, der beim Weihnachtsmarkt angeschnitten wird.

Renate Carow

Auch sie kümmert sich um die Kinder jener Feuerwehrleute, die einen Einsatz haben.

Uwe Kornetzky

Neben seinem Beruf als Gewerbetreibender hat er als Chef des Sportvereins der Wasserstadt rund um die Uhr zu tun – auch wenn das ein Ehrenamt ist.