Thomas Pilz

Himmelpfort (MOZ) Der Weihnachtsmann und seine fleißigen Helferinnen feiern in diesem Jahr "35 Jahre Weihnachtspost Himmelpfort". Im Jahr 1984 schrieben die ersten beiden Kinder aus Berlin und Sachsen. Weihnachtsengel Conny Matzke leitete die Briefe spontan weiter. Doch auch das Sandmännchen begeht ein Jubiläum: Es ist 2019 60 Jahre alt geworden.. Die populären Legenden nehmen das zum Anlass, sich in Himmelpfort einmal zu treffen, wie die Deutsche Post AG informiert.

Fotos mit Kindern

Wenn das Sandmännchen in Himmelpfort anreist und dem Weihnachtsmann einen Besuch abstattet, wird die Aufregung zwar groß sein. Doch es schaut dem bärtigen Alten und seinen Engeln in der Weihnachtspostfiliale erst einmal beim Beantworten der Briefe über die Schulter. Am Sonntag wird das Sandmännchen zwischen 11 Uhr und 17 Uhr aber zu jeder vollen Stunde über den Weihnachtsmarkt schlendern und die Besucher begrüßen. Dabei können sich die Kinder mit ihm fotografieren lassen.

Zur Sicherheit der zahlreichen Besucher im Bereich des Hauses des Gastes wird am kommenden Wochenende in der Zeit von 11 bis 17 Uhr der Bereich der Klosterstraße vor dem Veranstaltungsort für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das betrifft aus Richtung Fürstenberg kommend den Bereich hinter der Klostermauer und aus Richtung Bredereiche kommend den Bereich hinter dem Kriegerdenkmal. An diesen Stellen befinden sich die letzten Wendemöglichkeiten. Ein Sicherheitsdienst wird die Besucher zu Parkmöglichkeiten leiten.