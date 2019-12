Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Mit neuem Personal startet die Waldschule Briesetal ins neue Jahr. Während die Eberswalderin Sybille Strehle sich seit einigen Wochen einarbeitet, beginnt die neue Waldpädagogin Isabel Alaerts aus Birkenwerder im Januar mit ihrer Arbeit. Die Einstellungen waren nötig, weil die bisherige Geschäftsführerin Birgit Witzel ihren Ruhestand antrat und die bisherige Waldpädagogin Elisa Sievers sich beruflich neu orientiert hatte. "Der Trägerverein unterstützt uns von Anfang an", freut sich die 37-jährige Geschäftsführerin über die Starthilfe. Auch die ehrenamtlichen Kräfte wie der frühere Mitarbeiter "Hardy" Wagner, Jürgen Schmol und Susanne Lück als "Mädchen für alles" sowie Konrad Bleau, der sein freiwilliges Ökologischen Jahr in der Einrichtung absolviert, seien große Hilfen.

"Das ist auf jede Fall eine großer Herausforderung", sagt die studierte Försterin, die in der Nähe ihrer neuen Arbeitsstelle noch eine Wohnung sucht. Nach ihrem Studium hat die 37-Jährige in verschiedenen Einrichtungen als Waldpädagogin gearbeitet.

Bevor die Saison in der waldpädagogischen Einrichtung beginnt, wird an einem neuen Programm gearbeitet. Dabei gehe es aber nur um behutsame Veränderungen und kleinerer neue Angebote. "Das, was gut funktioniert, führen wir natürlich fort", so Sybille Stehle und nennt die Waldolympiade und die lehrreichen Gruppenführungen als Beispiele. Ab Februar werden wieder geführte Wanderungen angeboten. Ein gastronomischen Angebot wird es aber auch in Zukunft nicht geben. Das sei personell nicht leistbar und auch nicht der Zweck der Einrichtung.