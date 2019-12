Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Angler verärgern mit ihren Zelten, Autos und ihrem Müll am Großen Müllroser See zunehmend Wanderer und Spaziergänger. Wie bereits Ende Oktober berichtet, soll deshalb das Angeln im Bereich der Uferpromenade in Müllrose weitgehend untersagt werden. Doch das Problem ist viel größer, betrifft nicht nur die Seepromenade. Mehrfach gab es in diesem Jahr Beschwerden über von Anglern besetzte und zugemüllte Rastplätze entlang des "Schlaubetal-Wanderwegs".

In einer Müllroser Facebookgruppe hatte ein Nutzer Mitte Oktober unter der Überschrift "Ärger am ersten Urlaubstag" über eine Wanderung rund um den Großen Müllroser See berichtet. Er schrieb von Rastplätzen, die für Wanderer angelegt worden sind, aber von Anglern, die dort auch genächtigt hatten, belegt waren. "Neben diesen Rastplätzen war ein Verweilen auch nur bedingt möglich, da der Müll vom letzten Abend überall verteilt war", heißt es in dem Beitrag. Der Nutzer berichtete auch von Stellen mit Toilettenpapier im Wald und von Autos, die direkt am Wasser geparkt waren. "Wenn Menschen aus anderen Regionen unseren wunderschönen Schlaubetal-Wanderweg laufen, dann zeigt sich Müllrose nicht von seiner besten Seite", schloss er. "Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn das Ordnungsamt sich mehr um solche Dinge kümmern würde."

Die Reaktionen auf diesen Beitrag waren teilweise heftig, reichten von Zustimmung bis zu Beleidigungen. Der Verfasser hatte aber ein Problem angesprochen, das in und um Müllrose seit längerem für Diskussionen sorgt. Er war bei weitem nicht der erste, der sich darüber beklagte, dass Angler – die oft gar nicht aus Müllrose kommen – mit ihren Autos im Wald direkt bis an Wasser fahren, Rastplätze blockieren und ihren Müll am Wasser liegen lassen. Und dass Angler inzwischen sogar auf der Seepromenade ihre Zelte aufstellen und dort parken.

Mitte Oktober hatte der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung eine Beschlussvorlage zum Erlass eines Angelverbotes im Bereich der Uferpromenade beraten und sich dazu verständigt, vor einem Beschluss das Gespräch mit den örtlichen Anglern zu suchen. Dieses Gespräch gab es kürzlich, und zwar mit Vertretern des Müllroser Anglervereins 1949.

Anglerverein will kontrollieren

"Die Vertreter des Anglervereins haben zugesagt, eine Beratung mit den Vereinsmitgliedern durchzuführen und sie darüber zu belehren, welche Regeln beim Angeln einzuhalten sind", berichtet Matthias Vogel, Amtsdirektor im Amt Schlaubetal. Vor allem gehe es da um das Parken und um den Müll. "Es soll auch noch mal deutlich darauf verwiesen werden, dass die Rastplätze am Seeufer, die für Wanderer errichtet worden sind, nicht durch Angler blockiert werden dürfen und dort auch kein Müll abgeladen werden darf." Man habe vereinbart, dass die Mitglieder des Anglervereins die Einhaltung der Regeln am Seeufer kontrollieren werden. Auch das Ordnungsamt werde verstärkt kontrollieren.

Für den Bereich zwischen dem Mühlenrad und dem Seglerstützpunkt in Müllrose, in dem das Angeln weitgehend untersagt werden wird, werde jetzt eine entsprechende Beschilderung entwickelt, erklärt Matthias Vogel.

