Oranienburg (MOZ) 90 Minuten lang wurde zu Beginn der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung am Montagabend über sieben Fragen der Einwohner diskutiert. Der 16-jährige Schüler Tobias Fiedler sowie Jana Siemer von Parents for Future wollten wissen, welchen Beitrag die Stadt Oranienburg zur CO²-Einsparung leiste. Anwohner der Hildburghausener Straße mussten auf eine Antwort zu Ausbaubeträgen verzichten: "Wir befinden uns in einem Widerspruchsverfahren", sagte Baudezernent Frank Oltersdorf. Aus rechtlichen Gründen können er dazu nichts sagen. Das sorgte bei Antje Wendt (FWO) für Empörung: "Die Verwaltung ist nicht bürgerfreundlich."