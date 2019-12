Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Stadtparlament hat am Donnerstag den Weg für den Bau einer Seniorenresidenz mit Tages- und Dauerpflege auf dem Allianzdreieck frei gemacht. 24 Stadtverordnete stimmten für die Satzung des Bebauungsplanes, 16 enthielten sich, es gab eine Gegenstimme.

Begrenzt wird das Allianzdreieck von der Leipziger Straße, der Heilbronner Straße und der Ernst-Thälmann-Straße. Das Plangebiet ist 8200 Quadratmeter groß, mit rund 5900 plant der Investor. Das Grundstück war früher Standort des Kinderkrankenhauses. 1922 wurde es von der Allianz-Versicherung erworben, erweitert und umgebaut – daher der Name. Später und bis in die 1990er-Jahre hinein nutzte auch die Deutsche Bahn das Areal. Zurzeit liegt das Grundstück völlig brach. Zwei verfallene Gebäude befinden sich darauf, die nicht mehr nutzbar sind. Das Gelände ist überwachsen mit Büschen, Sträuchern und Bäumen.

Die Satzung zum Bebauungsplan ermöglicht den Bau eines zentrumsnahen Pflegeareals mit Tages- und Dauerpflege für Senioren sowie "alle dazugehörigen und nutzungsergänzenden Einrichtungen und Anlagen, wie Arztpraxen, therapeutischen und psychiatrischen Einrichtungen sowie Wohngebäuden", wie in der Begründung zur Satzung erklärt wird. Um den Platz auf dem Allianzdreieck optimal zu nutzen, ist dabei – im südlichen Bereich – der Bau eines Gebäudes mit bis zu neun Vollgeschossen möglich.

Projektentwickler ist die Unternehmensgruppe TAMAX aus Berlin (siehe Infokasten). Sie plant eigenen Angaben zufolge einen Campus für Senioren mit zwei Gebäuden, die zusammen 14000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche haben könnten. "Diese sind zunächst für die Aufnahme eines Pflegeheims mit ca. 180 Einzelzimmern sowie einer Seniorenwohnanlage mit ca. 50 Wohneinheiten entwickelt worden", heißt es in der Projektbeschreibung. Mit den Plänen soll auf den steigenden Bedarf nach Pflege- und Betreuungsplätzen reagiert werden. Stand Ende 2018 gab es in Frankfurt 980 Plätze in Altenpflegeheimen und in der Tagespflege. Außerdem leiste die Bebauung auch einen "wichtigen Beitrag zur weiteren Aufwertung des urbanen Stadtzentrums", so TAMAX. Das Allianzdreieck befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum alten Krankenhausgelände. Das gesamte Areal, das auch die Kieslinghausruine mit einschließt, ist Teil der kürzlich beschlossenen Stadtumbaustrategie 2030. Es soll in den nächsten Jahren zu einem neuen Quartier entwickelt werden.

In den politischen Gremien war das Vorhaben von TAMAX aufgrund der exponierten Lage an einem Verkehrsknotenpunkt trotzdem nicht unumstritten. "Ich habe Bauchschmerzen, ein Pflegeheim auf einer Verkehrsinsel zu errichten", meinte unter anderem Christian Seibert (FDP), der in der Stadtverordnetenversammlung auf den Lärm und die Luftverschmutzung aufmerksam machte. Trotzdem werde er angesichts der geplanten Investition nicht dagegen stimmen, erklärte Seibert.

Gestaltungsbeirat eingebunden

Wolfgang Behrens (CDU) sieht Probleme mit der verkehrlichen Einbindung, eine Zufahrt zum Grundstück ist nur über die Ernst-Thälmann-Straße möglich. Außerdem erklärte er mit Blick auf den Einkaufsmarkt in der Heilbronner Straße: "Es muss vermieden werden, dass ein so attraktives Gebäude à la Kaufland entsteht". Der Investor sicherte zu, den Gestaltungsbeirat der Stadt in den nun beginnenden, vertiefenden Planungsprozess mit einzubinden. Wann die Bauarbeiten beginnen könnten, steht noch nicht fest. Auch ein Betreiber wird noch gesucht.