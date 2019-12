Großparkplatz für Arbeitsgerät: Ein lokales Zentrum für die Arbeiten liegt gerade am Ortsrand von Prötzel. © Foto: Thomas Berger

Straßenquerungen durch Baufahrzeuge: Das ist, hier vor Hohenstein, vor allem am Wochenende bei weniger Verkehr günstig. © Foto: Thomas Berger

Thomas Berger

Prötzel Pause? Die gibt es bei den Verlegungsarbeiten für die Rohrleitung der Gas-Trasse Eugal kaum einmal. Selbst am Wochenende sind die Firmen stellenweise im Einsatz. Beispielsweise, um offenbar auszunutzen, dass auf den Straßen dann weniger Verkehr als unter der Woche rollt. Wenn mit Baustellenfahrzeuge mit Material eine Chaussee queren müssen, macht es sich bezahlt, wenn nur ein paar Autos für diese drei oder fünf Minuten dann mal anhalten müssen. So geschehen am Sonnabend bei Hohenstein.

Warum aber wird die Erde auf dem gut 50 Meter breiten Streifen quer durch die Landschaft überhaupt erneut aufgerissen, wo doch das Rohrungetüm in hiesigen Breiten schon im Spätsommer verlegt war? Diese Frage, die sich vielen Vorbeifahrenden aufdrängt, hat Reemt Bernert aus der Pressestelle für das Eugal-Projekt bei der Trägerfirma Gascade Gastransport GmbH schnell beantwortet. Denn die Erklärung ist in der Tat einfach, hängt unter anderem mit dem eng gestrickten Zeitplan zusammen. "Bei Strang eins mussten wir uns besonders beeilen, denn der geht jetzt zum Jahresende schon in Betrieb", ist zu erfahren. Das parallel verlaufende zweite Pipelinerohr hingegen hat noch ein Jahr länger Zeit, obwohl nun auch bei den Arbeiten dafür durchaus aufs Tempo gedrückt werde.

Minimierte Arbeitsbreite

Ein weiterer Grund ist die Breite des notwendigen Arbeitsstreifens, die minimiert werden kann. "Hätten wir beide Leitungen auf einmal verlegt, wäre der Platzbedarf zu den Seiten deutlich größer", erklärt der Pressesprecher. Statt im Schnitt gut 50 Metern würden durch paralleles Arbeiten beidseitig mindestens 20 Meter mehr benötigt, wenn das überhaupt an allen Stellen langt. Denn zusätzlich liegt ja auch noch die etwas ältere Opal-Leitung abschnittsweise auf der gleichen Strecke im Boden, zu der Mindestabstände gewahrt werden müssen. Sich also auf 70 oder 100 Metern Breite durch teilweise ökologisch sensibles Terrain fressen zu müssen – beim ohnehin schon großen Aufwand kaum vorstellbar. Die Trennung beim Verlegen, so widersinnig sie zunächst anmuten mag, hat also durchaus Kostenerparnis zu bieten.

Die 480 Kilometer lange Gesamtstrecke ist in 14 Baulose unterteilt. Die Doppellose, die für Baufirmen international ausgeschrieben wurden, bringen es damit auf 60 bis 70 Kilometer pro Abschnitt. Dass es zum größeren Teil ausländische Unternehmen sind wie im Bereich Märkisch-Oderland gerade aus Belgien, liege darin begründet, dass es um Spezialisierung geht, die nur wenige potenzielle Bewerber mitbringen. "Pro Doppellos geht der Auftrag an eine Arbeitsgemeinschaft", erläutert Bernert. Diese könne sich für einzelne Arbeiten aber regionaler Subunternehmer bedienen. Generell gehe es aber darum, dass die großen Firmen mit Fachpersonal und Leistungsfähigkeit in der Lage sein müssen, den hohen Anforderungen des Projekts zu genügen.

Aufgefallen sein dürften vielen auch schon die Schildern mit den "Notfall-Sammelpunkten", wie einer neben der Straßenquerung zwischen Prötzel und Prädikow liegt. "Sicherheit wird bei uns auf den Baustellen großgeschrieben", ist dazu von Reemt Bernert zu erfahren. Verzeichnet sind auf den Infotafeln, die nach dem Ende der Arbeiten auch wieder demontiert werden, beispielsweise die nächstgelegenen Krankenhäuser, aber auch die Kontaktdaten von örtlichen Bauleitern. Später, wenn von der Leitung selbst in der Landschaft nichts mehr sichtbar sein wird, gebe es für etwaige Schadensmeldungen Pfähle, auf denen die Nummer einer rund um die Uhr besetzten Notrufzentrale steht, die den Punkt dann auch fast metergenau lokalisieren könne.

Mit dem Stand der Arbeiten ist der Auftraggeber zufrieden. In der 48 Kalenderwoche, so die jüngste Meldung an die Zentrale, sind im hiesigen Gebiet fast 100 Prozent der Rohre verschweißt, nur noch wenige Verbindungsnähte offen. 20 der etwa 60 Kilometer liegen mittlerweile sogar schon im Boden.