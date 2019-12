Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Die Lebuser Stadtverordneten haben jetzt dasselbe entschieden wie zuvor schon die Gemeindevertreter von Zeschdorf, Reitwein und Podelzig: Ab dem 1. Januar 2020 soll die FHD GmbH aus Frankfurt die Verwaltung der kommunalen Wohnungen der vier Lebuser Amtsgemeinden übernehmen.

Die Leistungsgesellschaft für Liegenschafts- und Hausverwaltungsdienst, so der vollständige Name des Unternehmens, tritt die Nachfolge des Wriezener Wohnungsverwalters Hageba an. Ihm hatten alle fünf Lebuser Amtsgemeinden Ende Juni die Verwalterverträge zum Ende des Jahres gekündigt. Die neuen Abgeordneten seien mit der Arbeit des Verwalters nicht mehr zufrieden gewesen, heißt es zur Begründung aus der Lebuser Amtsverwaltung.

290 Gemeindewohnungen

Die Verwaltung der insgesamt 290 kommunalen Wohnungen im Amtsbereich sei im August beschränkt ausgeschrieben worden. Von den sechs Unternehmen, die angefragt wurden, hätten drei ein Angebot abgegeben. Das der FHD sei das wirtschaftlichste gewesen, sagt der Leiter des Bau- und Ordnungsamtes und Amtsdirektor in spé, Mike Bartsch.

Als letzte stehen am Donnerstagabend die Trepliner Gemeindevertreter vor der Entscheidung über die Wahl eines neuen Wohnungsverwalters. Ein Vertreter der FHD ist zu der Beratung eingeladen worden.

Bei dem Frankfurter Unternehmen handelt es sich um einen reinen Fremdverwalter. Die 1995 gegründete FHD ist ein regionaler Hausverwalter. Er verwaltet rund 1800 Wohnungen in Frankfurt, Müllrose und Eisenhüttenstadt, aber auch in Letschin und Lebus. Seit 2017 hat das Unternehmen auch eine Betriebsstätte in Fürstenwalde, von wo aus rund 800 Wohnungen in Fürstenwalde und Umgebung betreut werden.

Mieterinformation folgt

In der Ausschreibung sei eine "Mietersprechstunde vor Ort" gefordert gewesen, betont Mike Bartsch. Um den Jahreswechsel herum will sich der neue Verwalter schriftlich an alle Mieter wenden, um Ansprechpartner und die neue Bankverbindung für die Mietzahlungen zu nennen, wie FHD-Geschäftsführer Reiner Nowak sagt.