MOZ

Erkner (MOZ) Mit einer Aktionswoche bis zum 13. Dezember will die Volksinitiative "Verkehrswende für Brandenburg – jetzt!" bei Pendlern um Unterstützung für ihre Initiative werben. Unter dem Motto "Täglich gestresst – dann brauchst du die Verkehrswende" wollen Vertreter der Initiative jeweils von 15 bis 18 Uhr Unterschriften und Statements von Pendlern sammeln.

Hintergrund der Initiative sind die enorm gestiegenen Pendlerzahlen – seit 2008 ist die Zahl um 24 Prozent gewachsen, die jährliche Steigerung der Nachfrage im Regionalverkehr wird mit 5,6 Prozent prognostiziert. Ohne Kapazitätserweiterung und den Ausbau der Infrastruktur, so die Befürchtung der Initiative, würde in vielen Regionalbahnlinien künftig kaum mehr Platz sein. Gefordert wird daher eine Kapazitätsverdoppelung zu Spitzenzeiten und die Reaktivierung alter Strecken, so dass Pendler Berlin von jedem Brandenburger Oberzentrum in einer Stunde, von jedem Mittelzentrum in 90 Minuten und von jeder anderen Gemeinde in maximal zwei Stunden erreichen können.

Am Dienstag stehen Mitglieder der Initiative vor dem Bahnhof Golm (Uniseite), am Dienstag vor dem Bahnhof in Nauen, am Mittwoch auf dem Bahnhofsvorplatz in Eberswalde, am Donnerstag vor dem Bahnhof in Henningsdorf und am Freitag vor dem Erkneraner Bahnhof.

Weitere Infos gibt es unter www.verkehrswende-Brandenburg.de