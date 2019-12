Berlin/Stuttgart Dass Schwimmhallen schließen, ist nicht neu. Aber das Ausmaß ist erschreckend. 80 Bäder pro Jahr – und das in den Zeiten einer scheinbar immerwährenden guten Konjunktur, von der die Kommunen aber unterschiedlich stark profitiert haben. Schwimmbäder sind teuer, und finanziell überforderte Gemeinden nehmen sie zügig in den Blick, wenn es ans Sparen geht. Die Folgen: Schwimmunterricht wird gestrichen. Orte der Gesunderhaltung und Begegnung verschwinden. Etwas so Selbstverständliches wie schwimmen zu können, wird allmählich zur Ausnahmefähigkeit. Das Wort "Trockenübung" bekommt eine völlig neue, fast zynische Bedeutung.

Es ist wie bei der Bildung: Immer und immer wieder wird betont, wie wichtig es doch in diesem rohstoffarmen Land sei, dass alle auf höchstem Niveau mit Wissen ausgestattet werden. Doch in der Praxis fehlen Lehrer und moderne Hilfsmittel, sind die Klassen zu groß und die Toiletten verdreckt. Und natürlich fragen sich die Bürger, wofür sie denn eigentlich Steuern zahlen, wenn statt höchstem Standard nicht einmal ein Minimum gewährleistet wird. Zu diesem Minimum in diesem sehr reichen Land gehört auch, dass man frühzeitig lernt, im Wasser nicht unterzugehen, dass jeder Schwimmsport betreiben kann, wenn er das möchte und dass Rettungsschwimmer ausgebildet werden.

Was die Finanzen angeht: Niemand hat noch Lust auf das Geld-Geplänkel zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Es geht ausschließlich um das Ergebnis. Das Geld für Schwimmbäder – die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft geht von 14 Milliarden Euro in 10 Jahren aus – ist vorhanden. Es muss nur richtig verteilt werden. Föderalismusregeln hin oder her.