Berlin (NBR) Wenn es schon als Erfolg gilt, dass ein Treffen überhaupt stattfindet, dann sind die Erwartungen denkbar gering. Drei Jahre war die sogenannte Normandie-Runde zur Lösung des Ukraine-Konflikts nicht mehr zusammengekommen. Für den neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj waren die Gespräche in Paris nun eine Bewährungsprobe. War er doch im Frühjahr mit dem Versprechen angetreten, den blutigen Konflikt im Osten des Landes zu beenden.

Er steht indes gleich mehrfach unter Druck. Auf Seiten der Separatisten führt Russland die Regie. An der heimischen Front drohen die Nationalisten bei zu viel Nachgiebigkeit mit Aufstand. Und die Regierungen in Paris und Berlin erwarten endlich Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Abkommens.

Was Selenskyj zugestanden werden muss, dem als in die Politik gewechselter Ex-Fernsehkomiker manches Ressentiment entgegenschlug, ist das ehrliche Bemühen, mit dem er Bewegung in die festgefahrene Situation zu bringen versucht. Viel erreicht hat er indes noch nicht. Was einen einfachen Grund hat: Russland sitzt am längeren Hebel.