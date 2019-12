Dietmar Puttins

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Das Amt und der Grundschulausschuss erörtern, mittelfristig ein elektronisches Schließsystem an den Grundschulen in Groß Lindow und in Ziltendorf einzuführen. Auslöser ist unter anderem, dass an der Grundschule Groß Lindow die Anzahl der Turnhallen-Schlüssel nicht genügt. Im Grundschulausschuss hatte Groß Lindow-Grundschul-Leiterin Silvane Burkert am 19. November berichtet, dass es fünf Sportlehrer, aber nur drei Schlüssel gäbe, die stets weitergereicht werden müssten.

Wann das elektronische Schließsystem kommt, welche Technik verwendet wird, was es kostet – das alles steht noch nicht fest. "Wir sind in der Findungsphase", sagt Amtsdirektor Danny Busse. Als Vorbild diene das elektronische Schließsystem, das Anfang 2019 im Gemeindezentrum Brieskow-Finkenheerd, Karl-Marx-Straße 28, installiert wurde. "Dort funktioniert das System ganz gut", weiß Busse.

Im Gemeindezentrum passieren seither die Nutzer, wie etwa die Hort-Erzieherinnen, die Eingänge mit einem Chip, der an der Tür von einem elektronischen Lesegerät erkannt wird. Das Gebäude kann man zwar von 8 bis 20 Uhr über Türöffner betreten, danach geht aber ohne Chip nichts mehr.

Software regelt Zutrittskontrolle

"Im Gemeindezentrum war die Anzahl der damals nachträglich gefertigten Schlüssel schier unübersichtlich geworden und die Gefahr einer unkontrollierten Schlüssel-Nachfertigung war groß", sagt der Amtsdirektor. "Also führten wir das elektronische Schließsystem ein, mit dem eine beschränkte Zahl an Nutzern das Gebäude mit einer chip-ähnlichen Schlüsselkarte öffnen und betreten kann." Über einen Dauervertrag haften die Nutzer, wie etwa die Awo oder der TSC Finkenheerd, für die e-Schlüssel. Vorteil: Kommt ein Chip abhanden, programmiert eine autorisierte Firma die Zutritts-Software einfach nur um. Amtsdirektor Danny Busse: "Das geht schnell und die Folgekosten sind geringer als bei der Nachfertigung herkömmlicher Schlüssel."