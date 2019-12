Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Klavier, musikalische Früherziehung, Cello, Gitarre und Schlagzeug. "In diesen Bereichen bräuchten wir derzeit noch Lehrer", sagt Alexander Braun, Leiter und Geschäftsführer der Musikschule Hugo Distler in Eggersdorf. Wie andere Branchen bekämen auch die Musikschulen zunehmend den Fachkräftemangel zu spüren. Um trotzdem gut ausgebildetes Personal zu finden, sagt er, wollen die Distler- und die in Strausberg beheimatete Kreismusikschule Märkisch-Oderland einen gemeinsamen Lehrerpool bilden. "Bewerbern können wir dann sagen, dass sie an beiden Schulen unterrichten können. So könnten wir sie selbst dann, wenn wir sie an einer der beiden Schulen nicht komplett auslasten können, für uns gewinnen."

Wahlversprechen nicht eingelöst

Um das erreichen zu können, bräuchte es allerdings eine Anpassung der Sätze für die Honorarlehrer. Da ist sich Braun mit Alexander Saier, dem Geschäftsführer der Kreismusikschule, einig. Die Honorarlehrer stellen in beiden Schulen die klare Mehrheit. In Eggersdorf stehen 57 Honorarkräften drei Festangestellte und in Strausberg mehr als 60 Honorarlehrern 14 fest engagierte gegenüber. "Die Honorarsätze sind sehr unterschiedlich, im Schnitt bekommen unsere Lehrer pro Stunde 2,50 Euro weniger als die an der Kreismusikschule", sagt Braun. Das sei ungerecht. Das Problem könnte einfach behoben werden, sagen beide Geschäftsführer – und zwar über die Förderung vom Kreis. Während dieser als Träger die Kreismusikschule jährlich mit 762 000 Euro unterstützt, bekommt die von ihrem Förderverein getragene Einrichtung in Eggersdorf kein Geld aus Seelow. "Das sollte sich ab dem kommenden Jahr ändern", sagt Alexander Braun.

"Vor der Wahl haben wir von der Musikschule Hugo Distler mit den Mitgliedern sämtlicher Kreistagsfraktionen gesprochen. Sie haben uns versprochen, dass auch unsere Musikschule ab 2020 eine Förderung bekommt – und zwar in Höhe von 50 000 Euro." Zwar gebe es von den Fraktionsspitzen weiter positive Signale, zuletzt von den Linken, doch die Wahl sei lange vorbei. "2020 steht vor der Tür, aber still ruht der See", sagt Braun. Vor acht Wochen habe er bei Landrat Gernot Schmidt gesessen, mit dem er ein gutes Verhältnis pflege und der seine Zusage zur Unterstützung gegeben habe. Doch auf ein bei diesem Termin in Aussicht gestelltes Treffen mit allen Fraktionsvorsitzenden zu diesem Thema warte er noch immer.

"Dabei stellen wir keine unverschämten Forderungen", betont Alexander Braun und rechnet vor: "Während der Zuschussanteil für die Kreismusikschule zwischen 23 und 25 Euro pro Stunde liegt, würde er bei den versprochenen 50 000 Euro für die Hugo-Distler-Schule 2,50 Euro pro Stunde betragen." Für die Lehrer wäre eine Förderung ein weiterer Anreiz, sich seiner Schule anzuschließen. "Jeder Euro, den die Honorarlehrer mehr verdienen, wirkt sich massiv auf deren Rente aus, da die Künstlersozialkasse für sie den Arbeitgeberanteil übernimmt." Wenn es keine Förderung vom Kreis gebe, sei die einzige Stellschraube, die Gebühren anzuheben, die sich momentan minimal unterscheiden. "Das wäre unsozial", sagt Braun. "Es kann doch niemand nachvollziehen, warum die eine Elternschaft subventioniert wird und die andere nicht." Zumal seine Einrichtung eine vom Land Brandenburg genauso anerkannte Musikschule sei wie die in Strausberg und deren Leistungen in nichts nachstehe, was zum Beispiel die Punkte Breiten- und Talenteförderung betreffe. Hinsichtlich der Förderung verweist Braun auf die Uckermark. Deren Landkreis hat kürzlich die finanzielle Unterstützung für seine drei anerkannten Musikschulen, eine davon in Trägerschaft des Kreises, zum Teil deutlich aufgestockt.

Beistand erhalten Braun und Saier vom Verband der Musik- und Kunstschulen Brandenburg (VdMK). Deren Vorsitzende Gerrit Große erklärt in einem Brief an die Kreistagsvorsitzende Bettina Fortunato (Linke), dass der Verband die Forderung, mehr zu fördern, grundsätzlich unterstütze. Sie sei "vor dem Hintergrund der schwierigen Situation der Personalgewinnung und -bindung in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen". Beide Schulen verbinde der öffentliche Musikschulauftrag, beide erfüllten wichtige Funktionen im Kreis.