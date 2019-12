Kerstin Macht

Potsdam Die jüngsten Wettkampfschwimmer des ESV Frankfurt konnten beim 17. Seepferdchen-Cup des 1. Potsdamer Schwimmvereins vier Gold-, drei Silber- und fünf Bronzemedaillen in den Einzeldisziplinen und eine Silberplakette im Staffelrennen erkämpfen.

Miki Jänicke (Jahrgang 2011), inzwischen schon eine erfahrene Wettkämpferin, setzte sich über 50 m Brust und Rücken an die Spitze der Konkurrenz und errang über 50 m Freistil Silber. Gold gab es auch für Adele Böttcher (13) über 25 m Rückenbeine und Mary-Rose Crummenerl (12) über 25 m Brust. Letztere gewann außerdem über 25 m Freistil und 25 m Rücken. Tjin Jänicke (13), jüngerer Bruder von Miki, eiferte seiner Schwester nach und errang Silber über 25 m Brust und Bronze über 25 m Rücken. Florentine Heitkamp (11) konnte sich über eine Silbermedaille auf der 50-m-Bruststrecke freuen. Melina Klawitter und Maya Skalt (beide 2011) komplettierten das gute Abschneiden des ESV-Teams mit Bronze über 50 m Rücken bzw. 50 m Brust.

Ole Nehring überhört Fehlstart

Pech hatte Ole Nehring (13). In seinem Lauf über 25 m Brust gab es einen Fehlstart. Das bekam der Sechsjährige aber nicht mit und schwamm die Bahn zu Ende. Ohne Pause musste er nochmals antreten und belegte immerhin noch Rang 4. Übungsleiterin Diana Herrmann war mit den Leistungen der jungen Schwimmer sehr zufrieden, vor allem auch mit Marc Soult (12), der erst neu in der Gruppe ist und für den es der erste richtige Wettkampf war. "Außerdem durften die Jüngsten erstmals an einer Staffel teilnehmen und am spannendsten war für sie, dass jeder etwas anderes schwimmen musste." Willy Appenheimer (13/Kraulbeine), Adele Böttcher (Rückenbeine), Luisa Ohloff (13/Brust) und Tjin Jänicke (Rücken) meisterten die neue Aufgabe prima und gewannen verdient die Silbermedaille.