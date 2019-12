Roland Hanke

Trebbin (MOZ) Nach ihrem letzten Spiel der Hinrunde nehmen die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde II Platz 7 in der Landesliga Süd ein. Sie gewannen mit 4:1 (4:0) beim VfB Trebbin, der damit auf den vorletzten Rang abrutschte. "Das war ein verdienter Sieg für uns. Doch der hätte noch viel höher ausfüllen müssen. Wir hatten hochkarätige Möglichkeiten für drei Partien", sagt Spieler-Trainer Christian Mlynarczyk.

Trotzdem gab es einen noch deutlichen Erfolg, bei dem Mly-narczyk (6.) selbst frühzeitig den Torreigen eröffnete. Kapitän Enrico Below hatte den Ball auf seinen Sturmpartner gespielt, der aus 13 Metern traf. Für die nächsten beiden Treffer sorgte dann Below (25., 42.) – erst nach Flanke von Jason Rupp mit der Brust, dann mit dem Fuß nach Zuspiel von Romeo Bezill. Der besorgte dann den vierten Treffer der Unioner zwei Minuten vor der Pause – der Linksfuß traf mit rechts. Robin Mlodzian (81.) schoss den Ehrentreffer der Gastgeber.

"Wir haben uns nach der Niederlagen-Serie wieder berappelt und in den vergangenen vier Spiele drei Siege und ein Unentschieden verbucht. Die 24 Punkte aus der Hinrunde sind ein ordentliches Ergebnis", sagt Mlynarczyk. Nach der Weihnachtsfeier am Sonnabend hat sein Team frei, ehe am 14. Januar das Training wieder startet. An der Teilnahme an Hallenturnieren sowie an Testspielen werde gearbeitet.

FSV Union Fürstenwalde II: Niklas Kühn – David Vetterlein, Erik Buchwalder, Hendrik Kuhnhold, Erik Steinmetz (62. Noori Hosain) – Jason Rupp (74. Nisrahmad Nikzad), Yasar Can Cinar, Mirko Marulli, Romeo Bezill – Christian Mlynarczyk, Enrico Below (77. Niklas Kosch)

Schiedsrichter: Michael Wendorf (Grüneberg) – Zuschauer: 39