Bernd Prawitz

Fürstenwalde Mit dem Masters wurde das Schwapp-Turnierjahr beim TC Fürstenwalde beendet. Den Sieg im Feld der 32 Herren sicherte sich der 20-jährige Bulgare Zlatan Palazov aus Albena, der für den Dahlemer Tennisclub aufschlägt. Unter den 17 Damen setzte sich Ewa Samberger aus Polen, die für den Traditionsclub LTTC "Rot-Weiß" Berlin spielt, als Siegerin durch.

Palazov (177. der deutschen Rangliste) war an Nummer 2 gesetzt, erreichte nach einem sehr spannenden Halbfinale gegen Lasse Muscheites das Endspiel. Der 23-jährige Muscheites (Nr. 3 des Turniers, Oldenburger TeV) ist ein schneller und leichtfüßiger Mann (DR 180). Mit wuchtigen, platzierten Aufschlägen, präzisen Passierbällen und druckvollen Schlägen aus allen Positionen sicherte er sich Satz 1 mit 7:5. Das spornte Palazov an, der sich den zweiten Turniersieg in Fürstenwalde nicht entgehen lassen wollte. Er gewann 6:4. Im Match-Tie-Break hatte der Bulgare die stärkeren Nerven (10:3).

Italiener überrascht

Im Finale traf er auf die Überraschung des Turniers, den 20-jährigen Italiener Tommasso Compagnucci, der für die SV Berliner Bären startete. Internationale Erfahrung will er 2020 verstärkt auf Turnieren der Internationalen Tennis Federation (ITF) sammeln. Knapp mit 7:5, 7:5 hatte er Niklas Noll (BSV 1892) im Viertelfinale bezwungen. Im Halbfinale traf er auf den topgesetzten Ukrainer Artur Ivanenko (DR 160, Dahlemer TC), den er beim 6:1, 6:3 überraschend klar schlug.

Das Endspiel war hochklassig. Asse, präzise Crossbälle, die zum Punkt führten, Angriffstennis und taktisch raffinierte Grundlinienduelle – nichts fehlte in diesem Match, das mit guter Athletik vorgetragen wurde und eines Masters würdig war. Palazov ging beim 3:2 erstmals in Führung und gewann mit 6:3. In Durchgang 2 startete er gleich mit einem Break. Den Aufschlagverlust holte sich Compagnucci zum 2:2 zurück, er ging sogar mit 3:2 in Führung. Doch Palazov schlug zurück – 5:3. Der Italiener kämpfte sich zum 5:5, verlor dann aber seinen Aufschlag. Palazov gewann danach seinen Service und siegte mit 7:5.

Bei den Damen war Stella Jurina (DR 246, TC Blutenburg München), die nach längerer Verletzung wieder antrat, die Favoritin. Doch im Halbfinale gegen die ungesetzte Polin Michele Adamczewska (TC 1899 Blau-Weiss Berlin) merkte man ihr die fehlende Praxis an – 4:6, 2:6. Im Endspiel stand sie ihrer ebenfalls ungesetzten Landsfrau Ewa Samberger gegenüber. Adamczewska gewann Satz 1 klar 6:2. Samberger sicherte sich Durchgang 2 mit 6:3. Der Tie-Break war lange ausgeglichen, dann hatte die Blau-Weisse beim 9:7 zwei Matchbälle. Samberger wehrte diese bravourös ab und machte die entscheidenden Punkte zum 11:9.