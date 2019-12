Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Kaum sind die letzten Takte des großen Adventskonzertes mit Chören und Orchester in der Marienkirche verklungen, lädt die Uckermärkische Musik- und Kunstschule "Friedrich Wilhelm von Redern" zu ihrem zweiten traditionellen Konzert in der Vorweihnachtszeit ein. Der zweite Advent ist traditionell als Familienkonzert gestaltet und bietet dieses Mal vor allem den Instrumentalschülern und Ensembles eine Bühne. Dafür wird seit einigen Jahren schon die Katholische Kirche in Angermünde als Konzertsaal bespielt und damit einem Herzensanliegen von Musikschulleiterin Dorothea Janowski gerecht, die mit ihren Schülern und junger Musik die vielen alten schönen Kirchen in Angermünde und in den Dörfern beleben und mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken möchte.

An jungen musikalischen Talenten hat die Vereinsmusikschule viel zu bieten. Das konnte das Publikum in der voll besetzten Kirche eindrucksvoll miterleben. Vom kleinen Anfängerkind bis zu Jugend-musiziert-Preisträgern hatten hier alle die Chance, sich vor einem großen Publikum zu präsentieren, schließlich sind Auftritte der Lohn und das Sahnehäubchen des mühsamen Unterrichts und Probens.

Das Programm bot nicht nur eine musikalische Vielfalt von Klassik bis Pop, es zeigte zudem die große Bandbreite des Ausbildungsangebotes der Musikschule, von Blockflöte bis zum Blechbläserensemble, von Klavier bis Akkordeon und von der Bratsche bis zur Gitarrenfamilie.