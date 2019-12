Daniela Windolff

Greiffenberg (MOZ) Nostalgische Kachelöfen, rustikale Kochmaschine und eine original erhaltene historische Schwarze Küche sind das Herzstück der Inneneinrichtung des künftigen Seminar- und Bildungszentrums, das der Verein zur Erhaltung und Rekultivierung alter Nutzpflanzen in Brandenburg, kurz VERN, derzeit in Greiffenberg aufbaut. Dafür wurde ein 200 Jahre altes Fachwerkhaus auf dem Grundstück angekauft und denkmalgerecht saniert. Die Bauarbeiten sind auf der Zielgeraden. Jetzt erfolgt der Innenausbau. Eigentlich sollte das Bildungszentrum zum Saisonstart 2020 eröffnet werden und Platz für Seminare, Workshops, Vorträge und Projekttage bieten. Doch jetzt ist das ehrgeizige Projekt ins Stocken geraten. Der Grund sind steigende Material- und Baukosten. "Das Problem ist, dass die Baufirmen aktuell gar nicht genug Arbeitskräfte haben und sich deshalb die Fertigstellung verzögert", bedauert Vereinsvorsitzende Cornelia Lehmann. "Wir haben 2016 mit den Sanierungsarbeiten begonnen und solide geplant", versichert sie. So konnte eine 75-prozentige Leader-Förderung von insgesamt 498 0000 Euro akquiriert und jedes Jahr Mittel aus dem Denkmalschutz eingeworben werden. Die Eigenmittel konnte der kleine, gemeinnützige Verein durch Spenden von Mitgliedern, Freunden und Bürgern, die das Anliegen des Vereins unterstützen wollen, aufbringen. Doch das Geld ist fast aufgebraucht. "Die Baukosten sind seit 2016 von geplanten 668 000 Euro auf 744 000 Euro gestiegen. Um das stemmen zu können, haben wir eine Aufstockung der Leader-Förderung Euro auf 555 000 Euro beantragt", informiert die Vereinsvorsitzende. Die zusätzlichen Mittel wurden bereits bewilligt. Doch damit einher geht auch ein höherer Eigenanteil des Vereins, der nun von 170 000 Euro auf 189 450 Euro steigt. Die Differenz kann der Verein unmöglich allein aufbringen und hat deshalb wieder einen Spendenaufruf gestartet, um das Bauvorhaben erfolgreich zu Ende bringen zu können. "Wir müssen 2020 fertig werden, denn eine Verlängerung der Leader-Förderung ist nicht möglich", betont Cornelia Lehmann. Dann würde die Förderung verfallen.

Von der Hand in den Mund

Doch der VERN-Vorstand ist optimistisch. Bisher hatten ihn die Mitglieder und Freunde nie im Stich gelassen, wenn der Verein Hilfe brauchte, ob bei Arbeitseinsätzen oder wenn es um Spenden für den Grundstücksankauf, die Eigenmittel zur Sanierung oder für die eigentliche Arbeit des Vereins, die Erhaltung und Vermehrung fast vergessener Garten- und Ackerraritäten geht und damit um Artenvielfalt. Denn der Verein erhält bisher keine verlässliche institutionelle Förderung, sondern finanziert seine Arbeit ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden von der Hand in den Mund.

Auch nach der Fertigstellung des Bildungszentrums hat der VERN Bedarf: "Wir haben noch viel vor, wollen zum Beispiel das Außengelände gestalten und Sitzgelegenheiten schaffen. Und auch die anderen Gebäude sind Ruinen, die Sanierungsbedarf haben", so Cornelia Lehmann. "Jeder Euro hilft uns weiter!"