Andrea Koppe

Gartz Der Gastgeber Gartz wollte sich im letzten Spiel des Jahres an der Oder seine gute Heim-Bilanz nicht vermasseln – immerhin hatte er als einziges Landesklasse-Team all seine Spiele zu Hause gewonnen. Aber der VfB Gramzow zeigte sich in den letzten Spielen in aufsteigender Form, also waren die Gartzer von Beginn an aufmerksam.

Das Tempo war hoch, die Zweikampfhärte gerade noch gesund. Der VfB agierte zu meist mit lang geschlagenen Bällen auf seinen schnellen Danny Blume, der in der fünften Minute gleich mal Marco Mecklenburg im Gartzer Kasten prüfte. Dieser stieg hoch und pflückte den Ball sicher herunter. Beide Teams schenkten sich nichts, kamen jeweils bis an die Grenze des jeweiligen Strafraumes. Wirkliche Torgefahr entwickelte sich aber noch nicht – bis zur 18. Minute. Nach einem Einwurf blieb Danny Blume unbewacht und erzielte das 1:0 für den VfB. Dann erlief sich Sebastian Kmetyk den Ball und brachte ihn auf Lukasz Jasiak, dessen Schuss VfB-Tormann Philipp Stein nach vorn boxte. Sascha Spann nahm den Ball auf, hatte dann den Torschrei schon auf den Lippen, doch er traf das Außennetz. Nach einem Foul an Mateusz Krol hob Eric Lindow den Freistoß aus gut 25 Metern in den Strafraum, von wo aus Krol zum 1:1 traf (23.).

Die Blau-Weißen setzten nach, vergaben aber durch Pawel Mroz und Jasiak. Und weil Jasiak dann nur an den Pfosten köpfte, ging es mit dem 1:1 in die Pause.

Im zweiten Abschnitt besaßen die Gastgeber die erste Möglichkeit, doch die VfB-Abwehr blockte ab. Auf der Gegenseite vermochte es Marcel Blume nicht, den Freistoß an der gut gestellten Mauer der Gartzer vorbeizubringen. Nach einem Heber von Spann aus gut 30 Metern senkte sich der Ball gefährlich, traf aber nur die Querlatte. Dann eroberte sich Sören Seethaler den Ball, stürmte auf den Gartzer Schlussmann zu, doch den ersten Versuch klärte Markus Jenek per Fußabwehr. Der Ball sprang zurück zu Seethaler, der köpfte und erneut klärte Jenek auf der Torlinie (65.). Im weiteren Spielverlauf nahmen beide Mannschaften das Tempo etwas aus dem Spiel, aber es wurde ruppiger. Nach einer Abwehraktion, die Martin Lenke souverän beherrschte, hatte Danny Blume Glück, dass der Schiri das Nachtreten nur mit Gelb bestrafte. Eine Viertelstunde war noch zu spielen und die Hausherren wollten den Sieg, waren jedoch unkonzentriert. Nach einer Ecke kam der Ball flach in den Sechzehner der Gramzower und wurde dort von Mroz auf Jasiak verlängert, der mit der Hacke den Ball zum 2:1 über die Torlinie beförderte (80).

Eine Möglichkeit gab es noch zum Ausbau der Führung, doch Krol schoss knapp am Pfosten vorbei. Lenke stoppte kurz vor Spielschluss einen Durchmarsch der Gramzower per Foul, bekam dafür zwar Gelb, verhinderte aber Schlimmeres.

Gartz: Marco Mecklenburg – Sebastian Kmetyk, Markus Jenek, Martin Lenke, Pawel Mroz, Nico Wendlandt,Lukasz Jasiak, Sascha Spann (87.Jonas Jäckel), Michael Stein, Eric Lindow (58.Jacub Mielnik)

Gramzow: Philipp Stein – Florian Andres, Max Frenzel, Danny Blume (76. Ricardo Ludwig), Sören Seethaler, Marcel Blume, Robin Palow, Miguel Hartwig, Janosch Schmock, Enrico Bressel(66. Robert Schröder), Kai Hansche