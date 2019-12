Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Aufgrund des Weihnachtsmarktes in Fürstenberg, der von Freitag bis Sonntag auf dem Marktplatz vor dem Alten Rathaus stattfindet, kommt es in Fürstenberg bis Sonntag, 20 Uhr zu Straßensperrungen. Betroffen sind der Markt sowie die Schützenstraße (teilweise). Die Sperrung beginnt am heutigen Dienstag, um 8 Uhr, und endet am Montag, dem 16. Dezember, 16 Uhr. Die Königstraße, zwischen Schulstraße und Oderstraße, ist von Freitag, 12 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, gesperrt. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Besucher des Weihnachtsmarktes, die mit dem Auto kommen, den Parkplatz in der Frankfurter Straße nutzen sollen.

Der Weihnachtsmarkt selbst beginnt am Freitag um 16 Uhr mit dem traditionellen Stollenanschnitt. Das Bühnenprogramm für das Wochenende eröffnen um 16.20 Uhr, die Schüler der Goethe-Grundschule. Ihr Auftritt steht unter dem Motto "Anruf vom Weihnachtsmann". Um 17.30 Uhr sind vor allem alle Kinder zum Lampionumzug mit dem Weihnachtsmann und er "Märkischen Blasmusik" eingeladen. Um 19 Uhr tritt das Andrea-Berg-Double Angela auf.

Am Sonnabend beginnt das Bühnenprogramm um 14.30 Uhr mit der Kinder-Popgruppe aus Heinersdorf. Am Sonntag eröffnen um 14.15 Uhr die Märkische Blasmusik das Programm. Der Weihnachtsmarkt ist am Freitag von 15 bis 20 Uhr, am Sonnabend von 12 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.