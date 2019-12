Dirk Liedtke

Eisenhüttenstadt Der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt hat sein letztes Hinrunden-Spiel zu Hause gegen den Tabellenzweiten FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 1:2 (1:0) verloren und überwintert somit tief im Tabellenkeller der Landesliga Süd.

Dynamo begann die Partie gegen den Tabellenzweiten sehr couragiert, ein Klassenunterschied wie es die Tabellenplätze erahnen ließen, war über 90 Minuten nicht zu erkennen. Bei schwierigen Platzverhältnissen kamen die Hausherren besser in das Spiel. Bereits in der 2. Minute musste der Senftenberger Toni Malinski vor dem einschussbereiten Christian Grätz klären. In der 14. Minute traf Letzterer nach einem Solo über links nur das Außennetz und als Christian Grätz in der 26. Minute mit Philipp Jautze zusammenrauschte, hofften viele auf den Elfmeterpfiff, der aber ausblieb.

In der 31. Minute waren dann die Senftenberger erstmals gefährlich vor dem Dynamo-Tor, aber Izzet Özcelik verpasste die flache Eingabe von links knapp. In der 33. Minute durften die Hausherren dann endlich jubeln, als Daniel Friedrich Oliver Weniger über die rechte Seite auf die Reise schickte und dieser mit platziertem Flachschuss ins lange Eck zum 1:0 traf. Kurz darauf scheiterte Mustapha Arrach mit einem Drehschuss aus zwölf Metern an Paul Ehrlich im Briesker Kasten.

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff hatte Gäste-Spieler David Schmidt den Ausgleich auf dem Fuß, doch seine Direktabnahme aus acht Metern ging knapp daneben. Besser machte es der eingewechselte Maik Becker, als er bei einer abgefälschten Eingabe von Maximilian Schurig goldrichtig stand und den Ball aus Nahdistanz nur noch über die Linie drücken musste.

Die Hausherren zeigten sich zunächst nicht geschockt und hatten durch Christian Grätz nach Freistoß-Flanke von Dietrich Lichtner sowie durch Konstantin Klippenstein mit einem Distanzschuss aus 16 Metern zweimal die Möglichkeit, wieder in Führung zu gehen. Diese gelang dann den Gästen in der 67. Minute, als Dynamos Abwehrkette überlupft wurde und durch eine Unachtsamkeit die Abseitsfalle diesmal nicht zu schnappte. So konnte Maik Becker allein auf das Tor zulaufen und ungehindert zum 1:2 einschieben. Unmittelbar vor diesem Treffer forderten die Dynamos vehement Elfmeter, als Christian Grätz von Toni Malins­ki im Strafraum gestoppt wurde, allerdings blieb die Pfeife vom Unparteiischen auch diesmal stumm und nach Betrachten der Videobilder diesmal auch völlig zurecht, wie Dynamo-Trainer Dirk Liedtke urteilte.

Nach der Senftenberger Führung versuchten die Dynamos zwar noch einmal alles, aber schlussendlich blieben die Bemühungen erfolglos. In der Nachspielzeit kassierte Dynamo-Torwart Sebastian Grummt auch noch die Rote Karte wegen Handspiels außerhalb des Strafraumes, nachdem er zuvor weggerutscht war.

Diese Entscheidung wie einige andere auch hätte der Schiedsrichter aus Sicht von Trainer Dirk Liedtke anders lösen können. "Wir waren in der 94. Minute, da kann man auch den Ball nehmen und das Spiel abpfeifen." Am Ende des Tages stand für den FSV Dynamo Eisenhüttenstadt die zwölfte Niederlage zu Buche. Mit gerade einmal sieben Punkten auf der Habenseite ist der Klassenerhalt schon jetzt in weite Ferne gerutscht und zu Beginn der Rückrunde muss man dann auch noch auf die gesperrten Sebastian Grummt (Rot) und Oliver Weniger (Gelb) verzichten.

Mannschaft gibt sich nicht auf

Auch wenn es für die Dynamos in der Rückrunde verdammt schwer werden wird das Ruder noch herum zu reißen, kämpfen werden sie bis zum allerletzten Spieltag, so der einheitliche Tenor der Mannschaft nach dem Spiel.

FSV Dynamo: Sebastian Grummt – Dietrich Lichtner, Falk Busch, Eddi Hantelmann, Dimitrij Altengof – Oliver Weniger, Konstantin Klippenstein, Daniel Friedrich, Robert Glaser (75.) – Mustapha Arrach (70. Nico Urbansky), Christian Grätz

Tore: 1:0 Oliver Weniger (33.), 1:1 Maik Becker (47.), 1:2 Maik Becker (67.) – Schiedsrichter: Stephan Zimmer (Felixsee) – Rote Karte: Sebastian Grummt (93./Dynamo) wegen Handspiel – Zuschauer: 38