Hans Eberhard

Frankfurt (Oder) Der erste Gong in der Boxhalle am Olympiastützpunk in der Stendaler Straße ertönt am Sonnabend um 12 Uhr. Die Veranstaltung bei freiem Eintritt bestreiten vor allem Nachwuchsathleten ab zehn Jahren bis zur U 19. Rund 25 Kämpfe sind geplant.

Neben den vier Frankfurter Vereinen Box-Club, Eintracht, ESV und Preußen haben weitere acht Vereine gemeldet, darunter TSC und Olympia Berlin, UBV Schwedt, Fürstenwalde und Eisenhüttenstadt. Für die Frankfurter wollen unter anderem solche Meister und Medaillengewinner bei deutschen Titelkämpfen in den Ring steigen wie Juliane Kebschull, Fenja Sturzenbecher, Adam Shapianow, Zaurbek Satymbajev oder Michel Dobler. Zum Männer-Vergleich erwartet Vezir Agirman, WM-Dritter der U 19 von 2016, einen Partner aus Potsdam.

"Wir wollen damit speziell dem Nachwuchs eine Chance geben, sich technisch und schlagkräftig zu messen", urteilt Falk Huste (48). Der Vizepräsident und Honorartrainer des Brandenburger Boxverbandes erwartet, dass man mit dem Wettbewerb auch Ansätze zum besseren Miteinander der vier Vereine in der Stadt schaffe. "Vorher war man sich nicht allzu grün, da gab es doch einige persönliche Befindlichkeiten unter den Trainern und Offiziellen." Alte Geschichten, die oft in den unterschiedlichen Strukturen der Vereine begründet waren. Die neue, die jüngere Generation will das überwinden. Mit der Stadtmeisterschaft stellen die Vereine nun gemeinsam etwas auf die Beine, alle sind in die Organisation und in die Wettbewerbe eingebunden. "Das geht jetzt in die richtige Richtung", so Huste, in den 90er-Jahren unter anderem Vizeweltmeister und Weltcupsieger im Federgewicht.

"Das ist eine gute Sache, die der Stadtsportbund gemeinsam mit der Sparkasse und den Stadtwerken unterstützt", urteilt BC-Vorstandsmitglied Stefan Köber. "Damit geben die Organisatoren unter dem Motto ‚Integration durch Sport‘ auch Migranten-Kindern die Möglichkeit, sich in Sparringsrunden und Wettkämpfen zu testen, zu erproben", so der 35-jährige Ex-Schwergewichtsboxer.

Die Stadtmeisterschaft ist auf gutem Weg, sich zur Tradition zu mausern. Die Idee für das Angebot hatte vor drei Jahren Uwe Köppen. Der Sportliche Leiter des ESV, mittlerweile auch Initiator und Moderator der Mittwochs-Talks im Kiez, hatte erstmals im November 2016 in das ehemalige Profi-Gym an der alten Kamieth-Halle eingeladen, wo in den 90er-Jahren Henry Maske, Axel Schulz und Torsten May unter Manfred Wolke trainierten. Wegen der guten Resonanz nutzt man jetzt zum zweiten Mal die größeren Hallen am Frankfurter Sportzentrum.

Treff der Generationen

Da finden übrigens am Sonnabendnachmittag und -abend auch Handball und Ringen statt. Ein Abstecher zu den jungen Faustkämpfern könnte sich lohnen. Für interessante Vergleiche ist ebenso gesorgt wie für Essen und Trinken. Da auch einige Söhne wie Louis Köber, Matti Häußler oder Theodor Lück dabei sein werden, wird es auch ein Treff der Generationen und ein Treff der Ehemaligen.