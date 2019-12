Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde Bücher sind immer noch ein Klassiker bei Weihnachtsgeschenken. Viele Leute schenken sie aus Überzeugung, andere wahrscheinlich, weil ihnen nichts anderes eingefallen ist. Die würden das aber nie zugeben." Matthias Schröder muss es wissen, schließlich betreibt er die Buchhandlung "Der Bücherfreund" in der Königstraße 10 in Bad Freienwalde. Mit ihm öffnen wir heute auch das zehnte Türchen an unserem Adventskalender.

Ohne Buch wird nicht geschlafen

Beim Namen seines Ladens hat sich Schröder wohl selbst als Vorbild genommen, denn er ist eindeutig ein Bücherfreund – nicht nur, weil er Bücher verkauft, sondern vor allem, weil er selbst unglaublich gerne liest und Bücher in seiner Familie eine ganz große Rolle spielen. Den Kindern, die drei und vier Jahre alt sind, wird jeden Abend vorgelesen. "Darauf bestehen sie auch, ohne Gutenachtgeschichte wird nicht geschlafen." Aus der Nummer lassen die Kinder ihn und seine Frau Nadja nicht raus. Aber auch Matthias Schröder selbst braucht ein Buch, wenn er ins Bett geht. "Ich muss abends lesen, damit ich ein- und durchschlafen kann."

Übrigens sei es völliger Quatsch, dass Kinder heute weniger lesen würden als früher. Ein weit verbreitetes Gerücht, das Schröder aus seinem Berufsalltag aber nicht bestätigen kann. "Jungs und Mädchen lesen sehr gerne, bevor sie anfangen, sich für andere Dinge zu interessieren. Natürlich kommt es dabei auch darauf an, wie Eltern ihre Kinder an Bücher heranführen. Wenn Kinder nicht lesen, liegt es meist an den Eltern, nicht an den Kindern", macht Schröder deutlich. Und natürlich sei Lesen wichtig für die Entwicklung von Sprache und Phantasie. Nicht nur aus beruflichem Interesse appelliert der 47-Jährige an Eltern, ihren Kindern vorzulesen und sie so an Bücher heranzuführen.

Harry Potter hat ausgezaubert

Einen besonderen Trend in der Weihnachtszeit könne er bei Büchern nicht unbedingt ausmachen. Krimis gingen immer, aber auch historische Romane, Liebesgeschichten und Kochbücher würden nachgefragt. Die Welle der Phantasiegeschichten wie Harry Potter oder Twilight sei dagegen wohl eher am abebben. Märchenbücher würden zwar schon nachgefragt, aber längst nicht mehr so sehr, wie kurz nach der Wende. "Damals war das Angebot plötzlich groß und die Leute wollten alle die Geschichten der Gebrüder Grimm und all diese Bücher. Heute nicht mehr so sehr", erzählt der Buchhändler aus Leidenschaft. Die Weihnachtsgans Auguste werde dagegen immer noch nachgefragt. Diese Geschichte sei offenbar ein echter Ost-Klassiker und würde jedes Jahr verlangt.

Und was verschenkt ein Buchhändler an Weihnachten? Blöde Frage eigentlich, schließlich sitzt er ja direkt an der Quelle und hat das ganze Jahr über Zeit, für jeden, den er beschenken möchte, das passende Buch zu finden. "Natürlich verschenke ich Bücher, der ganzen Verwandtschaft", erzählt Matthias Schröder denn auch. War ja klar.