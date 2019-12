Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) In der Gemeinde Neuhardenberg wurde jüngst der Tag des Ehrenamtes als Anlass genommen, um verdiente Akteure auszuzeichnen, die sich im Gemeindeleben immer wieder für die Vereine einbringen. Bürgermeister Mario Eska lud dafür spontan ins Kita-Haus II, um bei einer gemeinsamen Feierstunde vier Akteure zu ehren.

"Wir haben ja jetzt eine neue Legislaturperiode und uns auf die Fahnen geschrieben, wieder am Tag des Ehrenamtes zu ehren", erklärte Bürgermeister Mario Eska. Aus Not in der Kürze der Zeit und mangels Informationen von Vereinen, die ab dem kommenden Jahr aber wieder Vorschläge einreichen sollen, damit sich die Ehrenamts-Feier zu einer Tradition entwickelt, habe man sich nun im Gemeinderat fraktionsübergreifend selbst Gedanken gemacht und kam auf Unterstützer, die selbst die Arbeit der Vereine unterstützen.

Offenes Ohr und Unterstützung

Doch ehe diese verraten wurden, gab es erst einmal einen gemeinsamen Sekt-Anstoß, alternativ auch mit Saft für die Auto-Fahrer. "Aufs Ehrenamt", rief dabei etliche Gemeindevertreter frohen Mutes durch den Raum.

"Wir wollen die Veranstaltung wieder jedes Jahr durchführen", fügte Heiko Schlotte, der Vorsitzende des Vereins "Neuhardenberg 2000", an. Gerade Vereine seien in Neuhardenberg sehr wichtig, weil sie viel abfangen, freiwillige Aufgaben der Kommune übernehmen. "Danke an alle, die für Vereine ein offenes Ohr haben", so Schlotte.

Gemeinsam mit Bürgermeister Mario Eska übernahm Heiko Schlotte dann die kleine Auszeichungsrunde. Letzterer wurde selbst ausgezeichnet, weil er mit dem Verein "Neuhardenberg 2000" als Dachverband für viele Vereine agiere und sich für andere einbringe. Übergeben wurden von der Sozialausschussvorsitzenden Ilka Brucke nicht nur Blumen, sondern auch eine Urkunde sowie die Ehrennadel der Gemeinde. Bedacht wurde Heiko Schlotte auch mit dem neuen Jahreskalender 2020, überreicht zusätzlich vom Heimatvereins-Chef Dietmar Zimmermann.

Ausgezeichnet wurde aber auch Heidemarie Preuß für ihre jahrelange Unterstützung. Sie ist Geschäftsführerin der Neuhardenberger Firma "Raum und Farbe". Mit ihrem Dekorations-Geschäft helfe sie gerne den Vereinen. "Weniger mit Geld, aber in materieller Form wie mit Farbe oder Utensilien", wie sie der MOZ im Nachgang erzählte. Außerdem sei sie noch im Kulturverein von Quappendorf aktiv, der regelmäßig im Sommer zu Konzerten auf den Quappenhof einlädt.

Bedacht wurde auch Dietmar Palm von der Rewe Palm OHG als Gründer und langjähriger Chef des Supermarktes in Neuhardenberg. "Vereine wurden hier noch nie abgewiesen", lobte Eska. Dietmar Palm freute sich über die Auszeichnung, dankte im gleichen Atemzug der Gemeinde für die Unterstützung über Jahre. Seinen Preis widmete er all denen, die mit anpacken, auch seinen Mitarbeitern und den Kunden, ohne die er den Markt längst nicht halten könnte. 25 Mitarbeiter gebe es aktuell, "davon auch zwei Lehrlinge und nur noch zwei Geringfügig-Beschäftigte", erzählte er später der MOZ. Schon seit 1991 sei man hier aktiv, eröffnete 1998 den ersten Markt, der erweitert seit 2011 ein gut laufendes Geschäft sei. "Ich bin sehr zufrieden, gerade bei der schwierigen Lage im Oderbruch ist der Standort hier ein Glücksfall."

Neue Tellerchen eingeweiht

Freuen konnte sich abschließend auch noch die Wohnungsverwaltung Midewo, die sich um die Wohnblöcke in der Thälmann- und Matern-Straße kümmert. Dafür erhielt stellvertretend Angelika Zeuschner-Meseke die Präsente überreicht. Das Unternehmen wurde als Sponsor für den Mietertreff genannt, auch jüngst beim 10. Mieterfest habe man angepackt. "Außerdem haben wir ein komplett neues Geschirr fürs Kita-Haus II finanziert", erzählte die Mitarbeiterin. Von diesen neuen Tellerchen wurde anschließend auch gespeist, hatte der Verein "Neuhardenberg 2000" doch ein Buffet vorbereitet. Gesellig wurde noch weitergefeiert.