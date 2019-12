BRAWO

Brandenburg an der Havel "Zum Anbeißen" ist Martin Sierps Multimedia-Impro-Stand-Up-Comedy-Magic-Show. Mit viel Witz und Ironie vermengt der vermeintliche "Der Fürst der Finsternis" die Echolotortung, Gedankenlesen, Karl Lagerfeld, die Titanic, Vampire, Ketchup, Geld, Harry Potter, DJ Ötzi und vieles mehr zu einem unterhaltsamen Abend. Mit seiner jahrelangen Bühnenerfahrung und seinen rasanten Darbietungen überzeugt Martin Sierp immer wieder aufs Neue. Seine Referenzen reichen vom Schmidt-Theater über Die Wühlmäuse bis hin zu legendären Auftritten im Quatsch Comedy Club. Nun gastiert am er am 16. und 17. sowie am 19. und 20. Dezember, jeweils ab 20 Uhr, auf der Brandenburger Weihnachtsbühne im Rolandsaal des Altstädtischen Rathauses in Brandenburg an der Havel. Karten sind ab 22 Euro unter event-theater.de oder Tel. 03381/79 32 77 zu reservieren.