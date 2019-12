Ruth Buder

Beeskow (MOZ) Seit neun Jahren verwandelt sich am zweiten Advent das bäuerliche Anwesen der Familie Berger in eine weihnachtliche Marktlandschaft. "Die Scheunenweihnacht in Neuendorf gehört zu den schönsten Weihnachtsmärkten der Region", lobt Simone Rochlitz-Hentze. Die Langewahlerin muss es wissen, denn mit ihrem Stand mit schafwollenen, selbst gesponnenen und selbst gestrickten Sachen ist sie nicht das erste Mal auf Märkten unterwegs und auch nicht in Neuendorf.

Die Besucher kommen aus dem ganzen Landkreis, von Fürstenwalde bis Neuzelle. Alles, was es im geschmückten Hof und in der Scheune zu sehen und zu kaufen gibt, ist hand- und selbstgemacht: Blumen, Kränze, Dekoartikel in allen Variationen, Handtücher und Decken aus Leinen, Schmuck und Steinzeug. Über die Schulter können die Besucher Manfred Hintz beim Arbeiten zuschauen. Der 67-jährige Beeskower schneidet mit einer elektrischen Laubsäge filigrane Figuren aus Sperrholz: "Ich habe mehr als 600 Motive." Neu im Angebot ist ein hölzernes, etwa 40 Zentimeter hohes Weihnachtsbäumchen, das man aus Einzelteilen selbst zusammenstecken und phantasievoll bemalen kann. Es ist der letzte Markt für Manfred Hintz in der Region, "nächstes Jahr ziehe ich zu meinen Kindern nach Niedersachsen." Ein paar Meter weiter bietet Rainer Ockain ganz besonderen Honig an: Der Neuendorfer Hobbyimker hat in diesem Jahr seine Bienen in der Nähe der Sauener Esskastanien und in Friedland an den Buchweizenfeldern Nektar sammeln lassen. Auch Kerzen aus Bienenwachs in verschiedenen Größen und Formen stellt er selbst her.

Gegrilltes zum Weihnachtstrunk

Das erste Mal in Neuendorf ist Ute Baaß aus Woltersdorf. Sie präsentiert ihre Bilder aus Naturmaterialien und lustige gestrickte Katzenmützen. Bei Antje Feist aus Müllrose gibt es Kerzenständer, Figuren und andere dekorative Sachen aus Weißbeton. Vorwiegend aber sind es die Neuendorfer selbst, die hinter den Ständen stehen und Gegrilltes, Grünkohl, Bratwurst oder selbstgebackenen Kuchen verkaufen.

Gut geht auch der Neuendorfer Weihnachtstrunk, den Doreen Burgstaller aus Rotwein, Orangen, Zitronen, Zucker und mildem Weinbrand herstellt: "Der schmeckt kalt oder warm, am besten mit einem Tupfer Schlagsahne." Mit einem eigenen Stand sind die Familien Görsdorf und Sader von Anfang an mit dabei – in diesem Jahr mit gerösteten Mandeln, Quarkbällchen und heißer Schokolade.

Selbst die Jüngsten beteiligen sich an der Scheunenweihnacht: Jamy Berger und Timothy Rohde – die beiden Elfjährigen sind Mitglied der Jugendfeuerwehr – kümmern sich mit Unterstützung einiger Erwachsener um die Popcorn-Maschine, verkaufen Zuckerwatte und kandierte Äpfeln. Und gerade als die Beeskower Grundschulkinder der 2b "Schneeflöckchen" anstimmten, kam es nass vom Himmel.