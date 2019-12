Spaten hoch: Beim Baustart in Finowfurt packten alle mit an. Bürgermeister Uwe Schoknecht (2.v.l.), Landrat Daniel Kurth (2.v.r.) halfen den PTS-Geschäftsführerinnen Katja Henning und Ines Mazurek (Mitte) nicht nur symbolisch. © Foto: susan hasse

Susan Hasse

Finowfurt (MOZ) Das Grollen der Bagger ist schon von Weitem zu hören. Binnen kürzester Zeit hat der Bauservice Rouvel eine Baugrube ausgehoben. In Finowfurt wird gebaut.

Am Montagmorgen haben der Schorfheider Bürgermeister Uwe Schoknecht, Ortsvorseher Christoph Raschke und die Bauherrinnen Ines Mazurek und Katja Henning vom Pflegedienst PTS offiziell den Baustart für die Errichtung einer neuen Einrichtung für Senioren gegeben. Beim ersten Spatenstich der neuen Wohnanlage in der Marienwerder Straße/Ecke Gartenstraße war auch der Chef der Kreisverwaltung Landrat Daniel Kurth dabei. Die Baubehörde des Kreises hatte Anfang Dezember eine Teilbaugenehmigung für die Errichtung der sozialen Einrichtung erteilt und so den Baustart noch in diesem Jahr ermöglicht. Immerhin fast sieben Monate mussten die beiden Bauherrinnen auf die Genehmigung warten. Nun kann zumindest mit den Erdarbeiten und dem Rohbau begonnen werden, freut sich Ines Mazurek. Besonders dankbar ist sie dabei Bürgermeister Uwe Schoknecht und der Gemeinde, die von Anfang an hinter dem Projekt standen, bei Schwierigkeiten halfen und so den Weg frei machten.

In dem Gebäude soll unter anderem eine Tagespflegeeinrichtung für 18 Senioren entstehen. Von morgens bis zum späten Nachmittag werden die Älteren in Zukunft im Erdgeschoss betreut. Dabei wird es einen Gemeinschaftsraum, Therapie- und Ruheräume sowie eine Küche geben. Quasi wie in einem Kindergarten gibt es verschiedene Beschäftigungsangebote durch das Pflegepersonal. Nach Ansicht der beiden Unternehmerinnen von PTS ist diese Betreuungsform ein Wachstumsbereich. Viele Ältere wollen schließlich gerade nicht in ein Altersheim, haben aber wiederum tagsüber keine Angehörigen, die sich um sie kümmern können. Statt tagsüber allein zu Hause zu sein, können die Senioren in der Tagespflege gemeinsam kochen, Handarbeit machen oder einfach nur plauschen. Diese Betreuungsform ist deutlich günstiger als ein Heimplatz und ermöglicht es, weiterhin im gewohnten häuslichen Umfeld zu bleiben.

"Das Thema Pflege wird die größte Herausforderung der Zukunft", so Landrat Daniel Kurth beim ersten Spatenstich. Um diese zu meistern, braucht es aktive Unternehmen in der Region wie PTS. Auch Uwe Schoknecht freut sich auf die neue Einrichtung für Senioren in Finowfurt. Er und auch der Ortsbeirat Finowfurt kämpfen schließlich seit Jahren, Investoren zu finden, um Wohnraum und Betreuungsmöglichkeiten für Senioren im Ortsteil zu schaffen. Eine Arbeit, die Früchte trägt: Mittlerweile sind in Finowfurt neben dem Projekt von PTS zwei weitere altersgerechte Bauprojekte in der Pipeline.

Binnen der kommenden 16 Monate baut PTS in der Marienwerder Straße neben der Tagespflege auch zwölf Seniorenwohnungen. Mit Wohnungsgrößen von rund 46 Quadratmetern und Balkonen sind sie groß genug, um etwa über Jahre lieb gewonnenes Mobiliar behalten zu können. Nach Ansicht von Ines Mazurek sei der Bedarf nach Zweizimmer-Wohnungen im Markt derzeit höher als nach Einzimmer-Appartements. "Viele Senioren wünschen sich ein separates Schlafzimmer", so ihre Einschätzung. Zudem wird es in der barrierefrei gebauten Einrichtung auch zwei kleine Wohnungen geben. Über Nachfrage kann sich PTS Schorfheide nicht beklagen: Es habe bereits vor Baustart Anmeldungen sowohl für die Tagespflege als auch für die Wohnungen gegeben, so Katja Henning. Die Nachfrage sei immens.

Baufirmen in den Startlöchern

Eröffnung der neuen Einrichtung soll, wenn alles nach Plan läuft, im Frühjahr 2021 sein. Dank des erfahrenen Planers Manfred Schulz aus Finow habe man schon einige Unternehmen an der Hand, die noch Kapazitäten haben und einen derartigen Bau zügig stemmen können, so PTS-Geschäftsführerin Katja Henning. Den Rohbau wird beispielsweise die Firma Köhle aus Finow übernehmen. Wenn alles glatt läuft, wird in wenigen Monaten die Expansion von PTS geglückt sein und an dieser Stelle erneut Sektkorken knallen.