MOZ

Ahrensfelde (MOZ) So, wir machen es spannend. Das Feuer brennt und hier sind sie: das Pyrotechnik-Team aus Berlin" Klaus Joachim, Ortsvorsteher und Vorsitzender der AG Kultur, präsentierte am Sonnabend vor dem 2. Advent eines der Highlights des diesjährigen 11. Ahrensfelder Weihnachtsmarktes. Und dann sprühen die Funken, wirbeln feurige Kreise durch die Dunkelheit, schlagen Flammen aus dem Mund und jagen Hitzewellen über die Köpfe der Besucher hinweg. Man ist sozusagen hautnah dabei, beim feurigen Spektakel. Von 15 bis 17.30 Uhr fand neben dem Treiben auf dem Gelände zwischen Rathaus und Gemeindezentrum ein buntes Programm auf der Bühne mit den Kita-Kindern und dem Air-Play Blasorchester des Barnim-Gymnasiums statt. Heiße Getränke, süße und deftige Speisen an den Ständen und viel Gejohle von der Kinderachterbahn, die ihre rasanten Kurven voller quietschender Kids zog, dazu das Kinderkarussell und die Eisenbahn sorgten für ordentlich Stimmung.

Wer es etwas besinnlicher wollte, der kehrte in den Saal des Gemeindezentrums ein und ließ sich dort Kaffee und Kuchen schmecken. Im Foyer stand wieder die Bibliothek Ahrensfelde mit einer reichlichen Bücherauswahl. Es gab auch Gehäkeltes und Gestricktes sowie ein Glücksrad. Der Erlös kam der Blumberger Grundschule zugute.