Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die auf dem Weihnachtsmarkt erstandene hochwertige Holzkunstarbeit weist einen Makel auf, der erst zu Hause entdeckt wird.

Die Konzertkarten von der online-Ticketbörse sind auf einen fremden Namen ausgestellt. Und das Elektronik-Schnäppchen stellt sich als eine billige Replik heraus. Wenn vor den Feiertagen Brandenburger vermehrt nicht nur in Geschäften auf Geschenkesuche sind, ist einiges zu beachten, wissen die Berater der Verbraucherzentrale Brandenburg.

"Die Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt ist meist so ausgelassen, man findet etwas Schönes und achtet nicht darauf, sich einen Beleg geben zu lassen. Händler haben auch nicht immer gleich einen Kassenbon in der Hand", schildert Katarzyna Trietz, Teamleiterin Recht und Verbraucherschutz bei der Landesgeschäftsstelle der VZB, eine Situation. Doch ein Beleg ist wichtig, sollte mit der Ware etwas nicht in Ordnung sein. "Nur damit kann man nachweisen, dass man sie an diesem Ort gekauft hat, und die Reklamation ist einfacher", so Trietz, zumal spezielle Märkte wie in Potsdam, auf Gut Liebenberg oder der Adventsmarkt St. Marien in Frankfurt (Oder) mit höherwertiger Keramik, Schmuck, Glaswaren und Holzkunst locken.

Während Ärger mit Geschenken von Weihnachtsmärkten die Verbraucherschützer in Beratungsgesprächen selten beschäftigt, stellen gefälschte Internet-Verkaufsplattformen eine ganz andere Größenordnung dar, egal, ob diese Elektronik, De­signer-Bekleidung, Motorräder, Rasenmäher oder Schmuck anbieten. "Die Menschen hoffen einfach auf Schnäppchen, die dann verleiten, auf das Angebot einzugehen. Aber wenn der Preis besonders lukrativ ist, sollte man sich die Homepage doppelt und dreifach anschauen", betont Verbraucherschützerin Trietz. Oft verstecke sich dahinter ein Fakeshop, der manchmal eine real existierende Website kopiert. Doch schon ein Blick auf das Impressum könnte Hinweise auf eine Fälschung geben. Weist es den Namen und eine vollständige Kontaktadresse auf, wird eine vertretungsberechtige Person genannt, ist bei den Gesellschaften die Handelsregisternummer aufgeführt – auf diese Punkte solle man achten, sagt Trietz. Auch Ungereimtheiten der Adressen sollten stutzig machen, genauso wie sprachlich nicht klar formulierte Allgemeine Geschäftsbedingungen.

Gütesiegel keine Garantie

Schwieriger sei es, wenn man sich auf Gütesiegel verlasse, weiß die Teamleiterin: "Fälschungen sind nicht immer auf Anhieb zu erkennen, manchmal vergeben Anbieter sich gegenseitig Gütesiegel. Und deren Wertigkeit ist kein Punkt, der für die Qualität der Internetseite spricht." Ein Anhaltspunkt ist allerdings, ob das Siegel mit einem Zertifikat des Betreibers verlinkt ist.

Stutzig machen sollte, wenn man nur über Vorkasse den Kauf tätigen kann. "Bei einer geringen Summe macht man das vielleicht, aber wenn es sich um mehrere Hundert Euro handelt, sollte man sich das gut überlegen." Denn kommt die Lieferung nicht an, laufen Verbraucher ihrem Geld oft hinterher oder gar ins Leere, weil die Website plötzlich nicht mehr existiert. Sicherer sei es, auf Rechnung zu zahlen, per Lastschrift oder am besten über ein Internet-Bezahlsystem.

Katarzyna Trietz weiß aus eigener Beratung und der ihrer Kollegen, "dass Fakeshops zugenommen haben. Uns informieren regelmäßig Verbraucher, dass sie solche Seiten gesehen haben. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass das Wissen um solche Seiten zugenommen hat."

Mehr Wissen und Aufmerksamkeit wünschen sich die VBZ-Berater im Hinblick auf den Kauf von Tickets im Internet. Größtes Problem seien die privaten Zweitmarkt-Ticketbörsen, die letzte Rettung, um sein Idol oder eine gefragte Veranstaltung doch noch zu erleben, wenn der direkte Kartenverkauf nicht mehr geklappt hat. Abgesehen von Verkäufern, die gefälschte Tickets vertreiben, kann noch etwas anderes Ärger bereiten: "Der Käufer weiß auf dem Zweitmarkt häufig nicht, ob er es mit personalisierten Tickets zu tun hat. Er sieht das erst, wenn er sie erhält. So besteht das Risiko, dass die für viel Geld gekauften Karten auf andere Personen ausgestellt sind und dem Zweitkäufer der Einlass verwehrt werden kann", sagt Trietz.

Preisaufschläge gang und gäbe

Weiterer Knackpunkt: Wer auf dem Zweitmarkt im Internet nach Karten sucht, muss mit Preisaufschlägen und hohen Gebühren für Buchung und Abwicklung rechnen, ohne dies immer gleich zu erkennen – und er läuft Gefahr, dass die Karten nicht pünktlich bei ihm eintreffen.

Wer Ärger beim Direktkauf von Karten vermeiden will, sollte vor allem darauf achten, ob die Tickets personalisiert ausgestellt werden – und auf die richtige Schreibweise der Namen achten. Andernfalls kann es beim Einlass Ärger geben. Wer eine personalisierte Karte verschenken oder verkaufen will, weil er die Veranstaltung nicht wahrnehmen kann, geht auf Nummer sicher, wenn er sich vorher beim Veranstalter erkundigt, ob die Karte umgeschrieben werden kann.