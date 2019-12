MOZ

Frankfurt (Oder) (Jan-Henrik Hnida) Ein "Blutiges Festmahl" gab es am Montagmittag vor den Lenné Passagen. Der Aktivist der Tierschutzorganisation Peta, Jens Vogt, will vor Weihnachten auf das "Leid Millionen unschuldig gequälter und getöteter Lebewesen" aufmerksam machen. Unter dem Motto "Die blutige Wahrheit: Fleisch tötet!" sitzt der Aktivist am Tisch vor einem blutigen Kuhkopf und Gläsern voller Blut. Als Sinnbild für das Motto "Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen" will Peta mit dem Szenario an die Passanten, ihren Fleischkonsum zu überdenken, appellieren. "Ist der Kopf echt?", fragt der 13-jährige Daniel. Der Schüler isst nur noch wenig Fleisch, seitdem er selbst bei einer Kuh-Schlachtung dabei war. Seine Schwester sei Veganerin – mit neun Jahren. "Die guckt viel Youtube-Videos im Internet ", erklärt er. "Ich liebe Fleisch", ruft dagegen eine junge Frau im Vorbeigehen.

"Frankfurt ist der Auftakt unserer Ost-Tour", sagt Vogt, der der deutschlandweite Peta-Aktionskoordinator ist. Vom Stuttgarter Hauptsitz geht es nach Frankfurt über Cottbus, Dresden und Jena.

Natürlich ist der Kuh-Kopf aus Plastik und das "Blut" Traubensaft gewesen.