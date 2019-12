Am Modell: Hier wird das Risiko der zweiteilig-verklebten Profile erklärt. © Foto: Kerstin Ewald

Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Der Streit um die Balkonverglasungen an Erkners Friedrichstraße ist für viele Mieter noch längst nicht ausgestanden. Vielmehr tritt für einige Betroffene die Kontroverse in eine neue heiße Phase.

Ein Paar, das seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, hat in der ersten Dezemberwoche ein Schreiben von der Vermieterin, der Wohnungsbaugesellschaft Erkner (WGE), erhalten – mit Termin und der Aufforderung, ihre persönlichen Sachen vom Balkon zu räumen. Die Hauswarte würden nun die Scheiben ausbauen.

"Erst, wenn belegt ist, dass die Verglasung wirklich die Verkehrssicherheit gefährdet, dann bin ich bereit, auszubauen zu lassen", erklärt der Mann, der schon seit 1979 in der Wohnung wohnt. Das Ehepaar ist sich jedoch einig: Die mit dem Ausbau beauftragten Hausmeister wollen sie unter diesen Bedingungen auf keinen Fall zum Balkon vorlassen. "Ein Theater wie dieses haben wir in den 40 Jahren, in denen wir hier wohnen, noch nicht erlebt."

Allen der rund 100 Betroffenen hatte die WGE zuvor zwei Varianten zur Wahl gestellt. Ausbau (rund 670 Euro) oder Neuverglasung (3000 bis 3500 Euro), beides auf Mieterkosten. Für die Neuverglasung hat die WGE extra in einem aufwendigen Verfahren neue sicherheitsgeprüfte Profile entwickeln lassen.

Lesarten des Gutachtens

Die WGE hatte schon 2017 ein umfangreiches Gutachten von der Rosenheimer Ingenieurgesellschaft GiB erstellen lassen. "Die Verklebung zwischen Glaselement und der zweiteiligen Verglasungsleiste löst sich aufgrund Alterung, mechanischer und thermischer Beanspruchung", heißt es im Resümee der Fachleute. "Stellen Sie sich vor, bei einem Sturm löst sich eine Scheibe und unten auf dem Weg gehen Leute vorbei", übersetzt Susanne Branding, WGE-Geschäftsführerin, das von den Verglasungen ausgehende Risiko in eindrückliche Worte. Für sie ist eindeutig belegt: Die Verglasungen, die 1994 bis 2004 von 145 Mietparteien unter vertraglicher Vereinbarung mit der WGE eingebaut wurden, müssen weg. Die Einbaukosten hatte sich Mieter und Vermieter damals hälftig geteilt.

Als bei Begehungen im November wurde deutlich, wie rapide der Verfall des Klebers voranschreitet, schrieb die WGE Anfang Dezember an die betroffenen Mieter: "Ein weiteres Abwarten ist aufgrund der ansteigenden Risikolage für uns als Wohnungsgesellschaft nicht vertretbar." Bis zum kommenden Freitag sollen laut Plan der WGE rund 100 Verglasungen ausgebaut sein, so Geschäftsführerin Branding.

Mieterverein involviert

Warum es jetzt plötzlich ganz schnell gehen muss, verstehen Mieter wie Rayk Menschel nicht. "Nach acht Monaten des Nichtstun will man uns Mietern die Verglasung jetzt – vorgeblich vorübergehend – ersatzlos nehmen", schimpft Menschel. Auch ihm drohe die WGE mit Abmahnung und gerichtlichem Verfahren, sollte er sich weiterhin der "Wiederherstellung der Verkehrssicherheit" widersetzen. Auch er gehört zu den 60 Mietparteien, die sich mit der WGE streiten: Von hart diskutieren, prozessieren bis zu "Blockadeverhalten" ist alles dabei.

Seit Anfang des Streits befasst sich auch der Mieterverein Erkner und Umgebung sowie dessen Vorsitzender Michael Voges mit der Angelegenheit: "Wir gehen konform mit dem Gutachten, insofern es die Mängel des Klebers betrifft", meint Voges, "damit ist aber nicht gesagt, dass die gesamte Konstruktion gefährlich ist", erklärt der Jurist, Stadtverordneter und ehrenamtliche Mieterberater in einer Person.

Mit vier Mietparteien stieß der Verein ein Beweissicherungsverfahren an, das allerdings aus formalen Gründen abgelehnt wurde. Der Verein und einige Mieter wollen aber nicht klein beigeben und legten Widerspruch ein. Voges war es auch, der das Thema Balkonverglasung erst vergangene Woche wieder in die Stadtverordnetenversammlung trug. Energisch ist er den Bürgermeister als Vertreter bei der WGE wegen im Raum stehender Abmahnungen angegangen.

Voges erklärt allerdings, er wolle der Wohnungsgesellschaft nicht an den Karren fahren: "Für mich ist das Wichtigste, dass die Mieter wieder ruhig schlafen können, dafür brauchen wir eine Klärung der Rechtslage von objektiver Seite." Falls wirklich nicht nur der Kleber, sondern das gesamte Bausystem erneuert werden müsse, sollte die WGE, so Voges Meinung, wenigstens die Hälfte der Kosten übernehmen.