Michael Heider

Beeskow (MOZ) Eine besondere Überraschung verbarg sich gestern Nachmittag hinter dem neunten Adventstürchen. Ein reisendes Kindermusiktheater machte Halt in der Bibliothek. Vor festlich anmutender Kulisse und in bunten weihnachtlichen Kostümen gekleidet lud ein Theaterduo zum Mitsingen, Mitlachen und Mitmachen ein. Die zahlreichen jungen Besucher, viele davon aus dem Hort der Grundschule an der Stadtmauer, ließen sich nicht lange bitten. Mit Begeisterung halfen sie kräftig dabei mit, der Gute Laune-Fee Nine Mond zu zeigen, wie Weihnachten richtig gefeiert wird. Zusammen mit ihrem knorrigen Bühnenpartner, Professor Knolle von der Rolle, war die Fee nämlich vom Weihnachtsmann persönlich beauftragt worden, Weihnachtsfreude zu verbreiten. Nur leider wusste sie nicht wie. Mit Hilfe der Kinder und einer rettenden Idee von Professor Knolle von der Rolle gelang es ihr dann aber doch.

Heute öffnet sich das zehnte Adventstürchen bei Häusler Moden. Dort gibt es zum Kauf einer Winterjacke einen hochwertigen Schall gratis dazu. Außerdem erwartet die Kunden Glühwein, Gebäck und "Selbstgemachtes".