Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) "Mit 150 Leuten haben wir bestimmt gesprochen", sagt Rathaus-Mitarbeiterin Nadine Gebauer, nachdem sie ihre Frühschicht auf dem Fürstenwalder Bahnhof beendet hat. "Und sie waren erstaunlich interessiert", ergänzt sie erfreut. Mit Kaffee und selbstgebackenen Keksen haben sich die Koordinatorin der Region @see sowie ihre Partner Annika Winkler und Ulf Andres am Montagmorgen, um 5 Uhr, am Dreh- und Angelpunkt des öffentlichen Personennahverkehrs platziert, um Pendler auf den "Tag der Rückkehrer" aufmerksam zu machen.

Der soll am 27. Dezember, von 10 bis 15 Uhr, in der Fürstengalerie stattfinden. "Viele Unternehmen haben uns bereits ihre Ausschreibungen übermittelt, wir können eine breite Palette unterschiedlicher Stellen anbieten", sagt Nadine Gebauer. Aber auch über Kinderbetreuung, Sportvereine und Bauland können sich die Gäste informieren. Lag bei der Premiere vor einem Jahr der Fokus darauf, Menschen, die aus der Region weggezogen sind, wieder für ein Leben in Fürstenwalde und Umgebung zu begeistern, richte er sich nun darauf, Pendlern Jobs in Wohnortnähe schmackhaft zu machen, sagt Nadine Gebauer.

Anfang 2019 seien z. B. bei der Stadtverwaltung und im Helios Klinikum Bewerbungen mit Bezug zum Rückkehrer-Tag eingegangen. Zur @see-Region gehören neben Fürstenwalde die Stadt Storkow, die Gemeinde Grünheide sowie die Ämter Scharmützelsee und Odervorland.