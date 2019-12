Amy Walker

Bernau (MOZ) Es soll dieses Jahr nur eine Kleinigkeit für die Kinder der Uibels geben. "Die wurden dieses Jahr schon reich beschenkt. Da gibt es zu Weihnachten nur eine Aufmerksamkeit", sagt Wilfried Uibel, der mit seiner Frau Ingrid in Bernau unterwegs ist. Die wichtige Frage ist jedoch: Wo kaufen sie denn diese Kleinigkeiten zu Weihnachten ein? Schließlich gibt es heutzutage so viel Auswahl. Ein Tagesausflug nach Berlin, in Bernau durch die Straßen schlendern oder gar nicht raus und einfach online bestellen?

"Wir kaufen zu 99 Prozent in Bernau ein. Wir gehen kaum nach Berlin, kaufen auch nie online", erzählt Ingrid Uibel. "Wir haben es ein paar Mal online ausprobiert. Aber es war überhaupt nicht praktisch. Alles hat länger gedauert, und dann hatte ich am Ende gar keinen Überblick darüber, was ich gekauft hatte."

Läden punkten mit Beratung

Doch der Trend lässt vermuten, dass die Uibels eher eine Ausnahme sind. "Ich kaufe alles online. Es ist so viel entspannter, das mache ich schon lange nur noch so", berichtet Paul Barfuß. Für ihn komme weder Berlin noch Bernau zum Einkaufen in Frage. Vor allem in der Weihnachtszeit sei es ihm einfach zu stressig. Diesen Trend stellen auch die Geschäfte in der Bernauer Innenstadt fest. "Es gehen schon sehr viele ins Internet", sagt Sabine Jost von "Eisenwerk" in der Brauerstraße. "Das Weihnachtsgeschäft merken wir hier trotzdem, es gibt immer Stammkunden. Und viele kommen gerne zu uns, weil sie eine Beratung wünschen", weiß sie. Ähnliches berichtet auch Sylvia Pyrlik von der Buchhandlung "Schatzinsel". "Das Weihnachtsgeschäft ging in diesem Jahr schon Anfang November los. Aber natürlich ist mir klar, dass sehr viele online einkaufen. Ich lasse mich davon aber nicht weiter beeinflussen, ich will unsere treuen Kunden in Bernau nur glücklich machen." Berlin sei eher weniger das Problem, sagt die Buchhändlerin.

Mike Wedding erzählt, dass er lieber in Bernau einkaufen geht, weil vieles in der Kleinstadt persönlicher ist. Er denke viel darüber nach, wo und natürlich was er für seine beiden Töchter kaufe. "Es muss schon Sinn machen. Manchmal ist das Internet besser, manchmal aber nicht", sagt er.

Tradition hält den Kunden

Die Frage nach der Sinnhaftigkeit hat sich bereits im Uhren- und Schmuckgeschäft von Joachim Wendorff und Sohn bemerkbar gemacht. "Wir haben immer mehr den Eindruck, dass die Menschen zurück kommen. Früher hieß es: Da, wo man repariert, kauft man auch ein. Das scheint wieder zu gelten", sagt Ralf Wendorff. Gold- und Silberschmuck sowie Armbanduhren verkaufen sich zu dieser Jahreszeit nach wie vor gut. Die Bernauer Kundschaft sucht laut Wendorff wieder das Traditionelle, das in den Kleinstädten angeboten wird. Außerdem merkt er, dass der eine oder andere Kunde aus Berlin herkommt, um genau das zu finden.

Grundsätzlich scheint es in Bernau ganz gut zu laufen. Zumindest geben alle an, zufrieden zu sein. Und: Sie können auf ihre Stammkunden zählen.