Michael Anker

Bad Freienwalde Mehr als 1000 Fahrgäste wurden auf der Strecke des Oderbusses gezählt. Nun trafen sich die Initiatoren in Bad Freienwalde, um ein erstes Fazit zu ziehen und auszuloten, wie der Bus für das kommende Jahr finanziert werden kann. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern des Theaters am Rand, des Landkreises, der Bad Freienwalde Tourismus GmbH und der Barnimer Busgesellschaft (BBG), sucht nun eine Möglichkeit, die Strecke zu optimieren und Unterstützer für die Finanzierung zu finden. "Die Anzahl der Fahrgäste ist für die erste Saison schon recht ordentlich", schätzt der Verkehrsleiter der BBG, Alexander Greifenberg ein. Ähnliche Erfahrungen seien mit touristischen Linien am Werbellinsee gesammelt worden. Er empfiehlt, die Linie mindestens für drei Jahre laufen zu lassen, um abschließend die Akzeptanz bewerten zu können. "Es geht ums Durchhalten", ergänzte Tobias Morgenstern vom Theater am Rand.

Mit der Einrichtung des Oderbusses verbanden die Initiatoren die Hoffnung, das touristische Potential des nördlichen Oderbruchs zu erschließen. Nicht zuletzt sollte der Bus am Wochenende die Lücke für den nicht vorhandenen öffentlichen Personennahverkehr schließen. Bewohnern der Oderbruch-Dörfer ermöglicht der Bus einen Besuch in Wriezen oder den Besuch kultureller Veranstaltungen in Bad Freienwalde. Die Erfahrungen zeigten aber, dass insbesondere letztes nicht gelang, so Jörg Schleinitz, Leiter des Fachbereichs im Landkreis. Er legte eine Auswertung der Fahrgastzahlen vor. Erfreulich sei hingegen die Akzeptanz bei den Gästen der Region.

"Die große Nachfrage zum Start im April war sowohl der Inbetriebnahme des neuen Angebotes als auch dem schönen Osterwetter zu verdanken. Im Mai ist die relativ hohe Anzahl der Fahrgäste mit den Feiertagen zu begründen, an denen der Oderbus auch fuhr. Die Nachfrage verdoppelte sich im Juni und Juli. Leider konnte dieser Trend ab August nicht gehalten werden", so der Fachbereichsleiter. Er führte das auf das relativ zeitige Ende der Sommerferien zurück.

Zudem sei der Schienenersatzverkehr auf der Strecke nach Eberswalde möglicherweise ein Hindernis für die Gäste gewesen. Auch die sonnabendlichen Spätfahrten zum Regionalexpress nach Eberswalde, wurden mit durchschnittlich ein bis zwei Fahrgästen pro Fahrt sehr wenig genutzt. Auf diese Fahrt soll im kommenden Jahr verzichtet werden.

Schleinitz bedauerte, dass es nicht gelang, alle touristischen Leistungsträger entlang der Linie so zu begeistern, dass diese ihr Leistungsangebot mit dem Oderbus kombinierten. Für die Saison 2020 werden derzeit die Möglichkeiten der Finanzierung geprüft.

Finanzierung wird geprüft

Im Haushalt der Stadt Bad Freiwalde ist bereits der gleiche Betrag wie in diesem Jahr, in Höhe von 7500 Euro, eingestellt. Für die Stadt Wriezen brachte Bürgermeister Karsten Ilm zum Treffen der Arbeitsgruppe die Nachricht mit, dass der GOSULT-Ausschuss einstimmig für eine Unterstützung des Busses in Höhe von 6500 Euro votierte. Ilm sieht nach wie vor das Potential, das in diesem Angebot zur Aufwertung der Region schlummert. Auch das Theater am Rand wird einen finanziellen Anteil beitragen. "Die Streckenführung und die Anzahl der Fahrten wird davon abhängen, wie viele Unterstützer sich finden lassen", machte Intendant Tobias Morgenstern deutlich. Er brachte eine neue Idee zur Finanzierung ins Spiel. Mittels Crowdfunding solle Geld gesammelt werden. Beim Crowdfunding werden mit Hilfe des Internets kleinere Geldbeträge gesammelt und so Projekte finanziert.

Alle waren sich einig, die Marketingaktivitäten zu verstärken. Die Geschäftsführerin der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, Ilka Krüger, sicherte ihre Unterstützung zu. Gerade das in ihrer Regie betriebene Fontane-Haus in Schiffmühle profitierte im Fontane-Jahr von dem Angebot des Oderbusses. Beherberger der Stadt verzeichneten zusätzliche Übernachtungen. Einmal im Monat soll es eine besondere Fahrt mit einem Kulturprogramm geben, kündigte Tobias Morgenstern an. Die BBG will bei zwei Fahrten auf die Einnahmen aus dem Ticketverkauf verzichten.

Alle am Projekt Beteiligten sind sich einig, dass ein Abbruch nicht nur geleistete Arbeit zerstört und erreichte Fahrgäste als Wirtschaftsfaktor wieder verliert, sondern das gerade unter dem Gesichtspunkt Klimaschutz und Mobilität solche Projekte zukunftsweisend sind.