Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Wenn sich in wenigen Tagen Bürgermeister mit Landrat Gernot Schmidt zur Dienstberatung treffen, will Fredersdorf-Vogelsdorfs Ortsoberhaupt Thomas Krieger dort deutliche Kritik an der Arbeit der Straßenverkehrsbehörde loswerden. Wie er im Vorfeld ankündigte, wolle er die Erfahrungen der Gemeinde mit verkehrsrechtlichen Anordnungen thematisieren, die bisweilen den Anschein von "Kleinkriegen" hätten.

So war zuletzt ein Antrag aus dem Ort abgelehnt worden, in der Fließstraße zwischen Thälmannstraße in Fredersdorf-Süd und Fredersdorfer Straße in Vogelsdorf Tempo 30 auszuweisen. Beantragt hatte dies Gemeindevertreter Peter Küllmer (B90/Grüne). Als Gründe führte er neben den auch von der Gemeindeverwaltung geteilten Sicherheitsaspekten gerade für Radfahrer – die Straße wird von vielen Vogelsdorfer Kindern auf dem Weg zur Schule genutzt – auch den Lärmschutz für das Naturschutzgebiet Fredersdorfer Mühlenfließ an. Küllmer berief sich auf die Möglichkeit "örtlich begrenzter Maßnahmen aus Gründen des Arten- und Biotopschutzes".

"Gefahrenlage nicht erkennbar"

Uwe Wähner, Leiter Fachdienst Verkehrsorganisation im Straßenverkehrsamt, sieht dies hingegen anders. Aus Lärmschutzgründen für das Biotop biete die Straßenverkehrsordnung keine Ermächtigungsgrundlage, schreibt er in seinem Bescheid. Zudem wäre eine Geschwindigkeitsreduzierung in dieser Haupterschließungsstraße aus seiner Sicht kein geeignetes Mittel, um Verkehr auf andere Strecken umzulenken. Dies könne im Rahmen der Planungshoheit der Gemeinde geprüft werden.

Eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit setze eine Gefährdung wegen besonderer örtlicher Verhältnisse voraus. Das Unfallgeschehen in der Straße sei laut Polizei nicht auffällig, eine Gefahrenlage nicht erkennbar. Wähner hält zwar selbst den vorhandenen Geh-/Radweg an der Straße und die Aufstellflächen an der Ampel am Katharinenhof für "unzureichend", erklärt aber, er könne der Auffassung der Kommune, durch Temporeduzierung mehr Sicherheit für den Radverkehr zu schaffen, "nicht uneingeschränkt folgen". Da Fußgänger und Radfahrer den separaten Weg neben der Straße nutzen könnten, seien sie Gefahren des fließenden Verkehrs nicht unmittelbar ausgesetzt, sagt er.

Krieger kritisiert dies als unzutreffend. Schließlich sei der Kombiweg derzeit laut Gesetz eigentlich für alle, die älter als zwölf Jahre sind, nur in eine Richtung freigegeben, müssten alle anderen eigentlich in Richtung Vogelsdorf auf der Fahrbahn radeln. Zudem erinnerte er an Prob­leme mit der Behörde bei der Verlegung der Bushaltestelle für Schüler in der Platanenstraße oder die unterschiedlichen Auffassungen zum Thema Zebrastreifen und lange Bearbeitungszeiten bei einigen Anträgen.

Er wolle bei der Runde mit dem Landrat ergründen, ob Kollegen ähnliche Erfahrungen gemacht hätten und nach Lösungen suchen, kündigte Krieger an.