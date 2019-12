OGA

Velten Am kommenden Adventswochenende steigt der Weihnachtsmarkt am Ofenmuseum in Velten. Handwerker, Händler und Vereinen bauen mehr als 30 Stände auf. Organisiert wird der Markt vor der historischen Kulisse der denkmalgeschützten Ofenfabrik bereits zum 25. Mal vom Förderverein Ofen- und Keramikmuseen Velten. Mittlerweile ist der Markt eine Tradition ebenso wie Brandenburgs wahrscheinlich größter Adventskalender in der Fassade der Ofenfabrik. Seit dem 1. Dezember zählen die Lichter in den Fenstern die Tage bis zum Weihnachtsfest herunter.

Kunsthandwerker, kreative Kleinunternehmer und Vereine prägen den Markt. Stollen, gebrannte Mandeln, Glühwein und Waffeln fehlen selbstverständlich auch nicht. Ob man bei den Händlern nach dem passenden Weihnachtsgeschenk sucht, sich mit Bekannten und Freunden bei Süßem trifft oder die Museen besichtigt, der Weihnachtsmarkt in Velten ist ein Anlaufpunkt am dritten Adventswochenende. Was ihn vor allem auch auszeichnet, ist sein Angebot für die ganze Familie.

Das Museumsteam erwartet die Besucher zu Sonderführungen am Sonnabend und Sonntag jeweils um 14 Uhr. Selbstgebackenes und Kaffee servieren die Ehrenamtlichen des Fördervereins am Nachmittag im Café. Der Kachelofennachbau aus zuckerbunten Lebkuchen geht in diesem Jahr in die zweite Runde. Weihnachtliche Noten stimmen der Chor Voce Libera, das Duo Faller mit russischen Melodien und Weihnachtsliedern und das Bläserensemble Blechzeit an. Um die Adventszeit zünftig einzuläuten, singen die Musiker gemeinsam mit den Besuchern bekannte Weihnachtslieder. Die Tonentdecker-Werkstatt bietet die Möglichkeit, selbst noch ein kleines Geschenk aus Ton oder Seife zu basteln.