Von Maria Neuendorff

Berlin Der Presseauflauf im Berliner Zoo erinnert an die Ankunft der chinesischen Panda-Bären im Sommer 2017 am Flughafen Schönefeld.

Vor dem Panda-Garten drängen sich am Montagvormittag Reporter und Fotografen. Die einen wollen das beste Foto, die anderen wenigstens einen Blick auf die beiden Bären-Stars ergattern. Nach den feierlichen Reden des Regierenden Bürgermeisters und des chinesischen Botschafters werden die beiden schwarzweißen Knautsche-Bällchen in einer durchsichtigen, mit Bambus geschmückten Box, vorgefahren und draußen vor dem Gehege unter Wärmestrahlern präsentiert. "Keine Sorge, sie liegen auf einer wunderbaren Heizdecke", sagt Zoo-Direktor Andreas Knieriem.

Auf dieser lässt es sich wunderbar schlafen. Das tun die Zwillinge auch noch 16 bis 20 Stunden am Tag. Nun blinzeln sie, alle Viere von sich gestreckt, etwas müde und irritiert ins Blitzlichtgewitter. Ab und zu stemmt sich eines der possierlichen Tierchen auf die Vorderbeinchen, um sich dann gleich wieder auf den weichen, jetzt schon gut genährten, weißen Bauch plumpsen zu lassen. Einmal sieht es aus, als würde Meng Xiang seinem Bruder Meng Yuan ein Küsschen aufdrücken.

Ja, die beiden haben seit Montag Namen. Ganz nach chinesischer Tradition wurde am 100. Lebenstag die Namenstaufe gefeiert und das Geschlecht bekannt gegeben. "Wir haben hier zwei Buben", lüftete Knieriem das lang gehütete Geheimnis, bevor er die deutsche Übersetzung der Namen erläuterte. Meng Xiang heißt "ersehnter Traum", Meng Yuan "erfüllter Traum".

"Namen tragen Segen und Hoffnung. Damit möchten wir unsere besten Glückwünsche für die Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern und Völkern überbringen", erklärte Botschafter Wu Ken.

Als Highligt nehmen Raubtier-Revierleiter Norbert Zahmel und die

chinesische Tierärztin Liao Lihui, beide tragen hellblaue Kittel und Mundschutz, die Bären einfach hoch und halten sie wie Mütter ihre Säuglinge. Meng Yuan hebt die Tatze, als würde er in die Kameras winken.

Das sieht sowas von putzig aus, dass selbst den eingefleischtesten Reportern ein verzücktes "Oooh" entfährt. Auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) zückt sein Handy für die ersten eigenen Bilder. Nach rund zehn Minuten in ihrem vorgewärmten Panda-Bett ging es für die beiden zurück hinter die Kulissen, wo Panda-Mutter Meng Meng gemütlich bambusfutternd auf sie wartete.

Nicht immer bleibt die sechsjährige Bambusbärin so cool. Manchmal, wenn eines ihrer Kids gerade beim Wiegen oder sonst einem Gesundheitscheck ist, "kann sie auch schon mal biestig werden und fängt dann an zu rufen", berichtet Tierpfleger Marcel Kröhl, der die beiden seit ihrer Geburt betreut. Das bedeutete anfangs noch viele Nachtschichten. Weil die Milch der Mutter auch in der Natur meist nur für die Aufzucht eines Junges reicht, wurde von Anfang an mit der Flasche zugefüttert. "Es war eine anstrengende, aber sehr intensive Zeit", sagt der 22-Jährige aus Lankwitz. Es sei erstaunlich zu sehen, wie sie von Tag zu Tag Gewicht zulegen.

Nach dreieinhalb Monaten bringen die bei ihrer Geburt meerschweinchengroßen Zwillinge mittlerweile jeweils über sechs Kilo auf die Waage. Inzwischen starten sie in ihrer von der Öffentlichkeit abgeschotteten künstlichen Bärenhöhle erste Gehversuche. "Sie versuchen sich auf ihre Tatzen zu stellen, das ist aber noch ganz schön wackelig. Es ist mehr ein Robben", berichtet Kröhl. Unterscheiden kann er beide schon lange. Der erstgeborene Meng Xiang ähnele dabei seinem Vater. "Er ist wie Jiao Quing manchmal etwas maulig. Er quakt, wenn man ihn beim Schlafen stört", erzählt der Tierpfleger. Wie in der Natur üblich, ist Jiao Quing nur Erzeuger und lebt in einem separaten Gehege. Der etwas kleinere Bruder Meng Yuan komme dagegen nach seiner Mutter und ist wie Meng Meng etwas neugieriger und quirliger.

Bei der Betreuung der seltenen Tiere helfen immer noch Experten der chinesischen Aufzuchtstation in Chengdu, der Heimat der ausgeliehenen Muttertiere. Nach Angaben der Fachleute wurden in diesem Jahr weltweit nur 60 Pandas geboren. "Wie andere bedrohte Tiere, sind sie ein Symbol dafür, dass der Mensch ein Stück weit Kannibalismus mit der Natur betreibt", betont Zoo-Chef Knieriem. Sobald der in deutschen Tierparks bisher einmalige Nachwuchs laufen kann, würden auch Besucher die süßen Bärchen kennenlernen. "Das wird wahrscheinlich Anfang Januar sein", schätzt Knieriem.