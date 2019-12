Thomas Berger

Petershagen-Eggersdorf Der Kinderhilfeverein im Doppeldorf erwartet im kommenden Jahr einmal mehr 20 Kinder aus der nach wie vor strahlenbelasteten Tschernobylregion zu einem dreiwöchigen Erholungsaufenthalt am Bötzsee, wie Vereinschefin Irmgard Schuchardt am Sonnabendnachmittag ankündigte. Doch nicht nur für diesen Zweck wird Geld benötigt. Der Verein bezuschusst beispielsweise auch seit Jahren die Monatszahlungen an Musikschule oder Sportverein für Kinder aus sozial schwachen Familien bzw. aus dem Heim. Ein vielgestaltiges Engagement, in dessen Dienste sich nun auch mit einem Adventskonzert der besonderen Art Rainer Lemke und Matthias Münchhagen gestellt haben. Letzterer ist mit seiner Familie seit fünf Jahren Neubürger, der in Berlin lebende Ex-Eggersdorfer Lemke wiederum hat die Verbindung zum alten Heimatort nie abreißen lassen.

Im evangelischen Gemeindehaus wechselten sie sich ab: Der Pianist Münchhagen steuerte überwiegend gut bekannte klassische Weisen von Schumann und Bach, Chopin und Schubert bei, während Rainer Lemke mit seinen Liedern und Balladen ganze Geschichten erzählte. Da fand sich dann "Angelina", ein berührendes Antikriegslied von Bob Dylan, ebenso wie die russische Romanze "Schwarze Augen" oder auf Jiddisch "Die Geschichte des guten Hirten". Besonders zu Herzen ging aber "Das Fest", die deutsche Fassung eines Songs von Leonard Cohen, das in der ausufernden Konsumwelt vor Weihnachten zu mehr Mitmenschlichkeit, Solidarität und innerer Einkehr mahnt.