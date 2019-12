Erhard Herrmann

Grebs Im Grebser Dreiseitenhof duftete am vergangenen Wochenende es im ganzen Gebäude nach Glühwein, selbst gebackenen Kuchen und Waffeln. Der Grebser Ortsbeirat hatte zusammen mit Turn- und Sportverein und dem Heimatverein zum traditionellen Adventsmarkt eingeladen. "Wie immer punkten wir mit der familiären, angenehmen Atmosphäre. Ein Lob an alle, die hier so hervorragend mitgemacht haben", betonte der Ortsvorsteher Harry Grunert, der zusammen mit Jens Koloska und Ronald Hilsky den Ortsbeirat bildet.

Die Besucher konnten von Wind und Wetter geschützt ganz gemütlich durch das weitläufige Heimatmuseum laufen und die verschiedenen Verkaufsstände entdecken. Alle Beteiligten hatten ihre Stände mit viel Liebe weihnachtlich geschmückt und damit ein festliches Ambiente geschaffen. Kreative Bastelarbeiten boten den Besuchern handwerkliche und künstlerische Geschenkideen. Mit dabei war auch die Grebser Bäckerei Schmidt, die Plätzchen, Quarkbällchen und Soljanka anbot. 125 Jahre versorgte die Bäckerei die Grebser mit Brot und Kuchen – damit ist nun leider Schluss. Die Bäckers-Eheleute Marion und Jens Koloska schließen ihren Betrieb. Ihre weihnachtliche Vorfreude ließen sie sich davon jedoch nicht verderben.

Mit viel Spaß waren auch die Netzener Landfrauen, der Sportverein und der Heimatverein dabei ihre Kuchen, Waffeln, Cocktails und allerlei Gegrilltem unter die Leute zu bringen. Die Gäste wurden bei ihrem vorweihnachtlichen Bummel von musikalischen Klängen eines Bläserchores begleitet. Im Laufe des Nachmittags füllte sich der Dreiseitenhof immer mehr. Einer der Gäste war dabei nicht zu übersehen: der Nikolaus, über dessen Besuch sich nicht nur die kleinen, sondern auch die großen Besucher freuten und oftmals die Gelegenheit für ein "Selfie" mit dem Mann mit der roten Mütze nutzten, um ein wenig an ihre eigene Kindheit zurückzudenken.