Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Zur Einweihung des ersten Abschnittes der Uferpromenade auf der Nordseite am Stadtkanal in Rathenow 2014 hieß es noch, dass im Folgejahr Brücke und Lückenschluss zur Promenade unterhalb des Rewe-Marktes erfolgen werden. Nun ist es gelungen. Am kommenden Dienstag, 17. Dezember, gibt die Stadt die Promenade samt Brücke an der Nordseite des Kanals für die Bürger feierlich frei. Um 13.00 Uhr beginnt der offizielle Akt dazu.

330 Meter lang ist die nun fertiggestellte Uferpromenade zwischen der Berliner und Rhinower Straße. Gemeinsam mit dem Weg auf der gegenüberliegenden Seite am Stadtkanal lädt sie als Rundgang zum Spazieren ein, heißt es aus der Stadt Rathenow.

Mit Fördermitteln aus dem Bundesprogramm "Stadtumbau" konnte der Lückenschluss zwischen dem Rewe-Parkplatz und dem bereits bestehenden Weg, sowie die 12 Meter lange Brücke über den Stich angelegt werden.