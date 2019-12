Manuela Bohm

Rathenow/Premnitz (MOZ) Im Stadtforst startet am Mittwoch, 11. Dezember der Weihnachtsbaumverkauf. Ab 10.00 Uhr können die Rathenower ihren Weihnachtsbaum im Stadtforst, Ferchesarer Weg 4, erwerben. Des Weiteren besteht die Möglichkeit des Weihnachtsbaums-Kauf auch am 12., 13., 16., 17., 18. und 19. Dezember jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr. Am 20. Dezember ist der Erwerb von 10.00 bis 12.00 Uhr noch möglich. "Besonders stimmungsvoll wird es zur Waldweihnacht am 14. und 15. Dezember. An diesem dritten Adventswochenende kann man seinen Baum von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr erwerben und sich bei Weihnachtsmusik und Glühwein auf das Fest einstimmen", heißt es aus der Stadtverwaltung Rathenow.

Auch die Landeswaldoberförsterei in Grünaue bietet Weihnachtsbäume - als Event können sie sogar von den Käufern selbst frisch in der Schonung geschlagen werden. In diesem Jahr ermöglicht die Oberförsterei dies am 3. Adventswochenende: am Freitag, 13. Dezember, von 12.00 bis 16.00 Uhr, am Samstag, 14. Dezember, von 9.00 bis 16.00 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember, von 9.00 bis 12.00 Uhr. "In diesem Jahr werden die Weihnachtsbäume auf der Weihnachtsbaumplantage zwischen Grünaue und dem Stadtgut Rathenow, nahe dem Gewerbegebiet Grünauer Fenn geschlagen", informiert Olaf Sens, Revierleiter. Im Angebot sind Fichten, Blaufichten, Schwarzkiefern und Küstentannen zum selber Schlagen sowie bereits geschlagene Kiefern, Blaufichten und Küstentannen aus den Revieren Friedrichshof und Krügershorst.